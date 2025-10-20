Telefónica prevé en su plan estratégico liderar la fuerte disrupción que espera en Europa

Telefónica ha desvelado que su nuevo plan estratégico tendrá la vista puesta en liderar el proceso disruptivo que se espera en Europa, que será «muy fuerte» y que se producirá en un contexto en el que se vive un «momento sputnik» (de punto de inflexión) en materia tecnológica.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, que ha participado este lunes en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, se ha referido al plan estratégico que la compañía presentará el 4 de noviembre al mercado, en el marco del día del inversor y coincidiendo con la presentación de resultados de enero a septiembre de 2025.

En su opinión, se ve que va a haber una disrupción en el mercado de las telecomunicaciones en Europa, que es «difícil» predecir cuándo se va a producir porque depende de «muchos actores», pero que se espera que ocurrirá en un contexto en el que Europa va por detrás de EE. UU. y China en materia tecnológica.

La multinacional española de las telecomunicaciones se plantea en su nuevo plan estratégico liderar esa disrupción en el Viejo Continente, donde se ubican tres de sus cuatro mercados principales (España, Alemania y Reino Unido).

Para ello, ha preparado un nuevo marco estratégico, en el que la multinacional entienda dónde se está y hacia dónde se quiere ir, todo ello con un equipo para ejecutar el plan y un seguimiento «muy claro» del mismo.

Europa y el ‘momento Sputnik’, según Marc Murtra, presidente de Telefónica

Europa, según lo ha calificado, está «viendo un momento Sputnik» (punto de inflexión), en el que ha perdido el desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos 15 y 20 años, pero donde «no todo está escrito» y se puede hacer que esta situación cambie.

En el Viejo Continente hay 38 empresas de telecomunicaciones, que invierten unos 700 millones de euros cada una, mientras que en Estados Unidos hay 3 que invierten 20.000 millones.

Considera que Telefónica, que está entre las «tres o cuatro» empresas de telecomunicaciones más importantes de Europa, puede ayudar a este cambio.

Cree que España puede jugar un papel claro, porque tendrá ingenieros y personal cualificado, un recurso escaso en Europa. En su opinión es un país serio y ordenado «más allás de los tópicos» y es un mercado aún por desarrollar.

Murtra ha vuelto a incidir en la necesidad de un cambio del marco regulatorio y que sea simétrico para las empresas españolas y las que operan en el país que proceden de otros lugares del mundo.