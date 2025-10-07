Telefónica transmite el 100% de su filial en Uruguay a Millicon por 337 millones

Telefónica ha transmitido este martes el 100 % del capital social de Telefónica Móviles de Uruguay a la compañía Millicom Spain por 440 millones de dólares, unos 377 millones de euros al cambio.

Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica, según ha informado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo de aproximadamente 384 millones de euros.

La transacción se anuncia el mismo día en el que la empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) ha desvelado al organismo regulador chileno haber presentado, junto con América Móvil -cuyo accionista mayoritario es el empresario mexicano Carlos Slim- una oferta no vinculante por el negocio de Telefónica en Chile, una operación que está sujeta a varios condicionantes.