Telefónica ya tiene la financiación de 4.500 millones para la fusión de 02 y Virgin Media

Telefónica consigue 4.000 millones de libras, unos 4.500 millones de euros, para financiar la fusión en Reino Unido de 02 y Virgin Media, filiales de la operadora española y de Liberty Global, según han informado a Efe fuentes próximas a la operación firmada este jueves.

Se trata de un préstamo sindicado en el que participan 32 bancos, entre ellos los seis grandes españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter-, y en el que cada entidad aporta exactamente la misma cantidad: 125 millones de libras, unos 140 millones de euros.

La operación ha estado liderada por Citibank y JP Morgan, pero en ella participan, además de los bancos españoles ya mencionados, ABN Amro, Bank of America-Merril Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC o ING.

Completan la lista Intesa Sanpaolo, Lloyds, Mediobanca, Mizuho, Morgan Stanley, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, National Westminster, Natixis, Royal Bank of Canada, Société Générale, Sumitomo Mitsui, Scotiabank y Unicredit.