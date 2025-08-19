Turner, filial de ACS, se adjudica tres estaciones de bomberos en Missouri

La filial norteamericana del Grupo ACS, Turner Construction Company, ha ganado un contrato para construir tres nuevas estaciones de bomberos en City of Independence (Missouri, EEUU), según ha informado la compañía en un comunicado.

Turner erigirá las estaciones 5, 8 y 11 de la ciudad, en un proyecto que se desarrollará en varias fases y que se encuentra ahora mismo en la fase de diseño, ha explicado Turner.

La estación número 8 servirá como centro neurálgico del norte de la ciudad para la respuesta a emergencias, ha confirmado la directora de proyectos de Turner, Christy Turner, que ha asegurado que esta infraestructura «respaldará las necesidades de respuesta a emergencias de la ciudad».

La compañía ha construido anteriormente ocho parques de bomberos en la zona, muy cercana a Kansas City, y asegura que las instalaciones estarán a tiempo y con una interrupción mínima de los servicios de bomberos en curso.

Nuevo hito de Turner, filial estadounidense de ACS, en el Aeropuerto Internacional Dallas Forth Worth

Por otra parte, seis enormes módulos prefabricados para la primera fase de la expansión de la Terminal F del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth han sido transportados e instalados con éxito, marcando la mayor operación modular jamás realizada en una terminal aeroportuaria.

El primer traslado tuvo lugar apenas nueve meses después del inicio de la obra, demostrando la rapidez y eficiencia que permite un enfoque de construcción modular. En un lapso de 12 días, cada módulo —el mayor de ellos con 85 metros de largo por 41 metros de ancho y un peso de 3.320 toneladas— quedo cuidadosamente desplazado a lo largo de más de 800 metros por una de las calles de rodaje del aeropuerto, utilizando los transportadores modulares autopropulsados de Mammoet.

Un proceso altamente coordinado que puso de manifiesto la excelencia en ingeniería y la pericia logística. Las estructuras quedaron posteriormente colocadas sobre las cimentaciones construidas en el emplazamiento de la Terminal F, donde el equipo de diseño y construcción Innovation Next+ continuará con la siguiente fase del proyecto.

Este esfuerzo histórico quedó concebido y gestionado por Innovation Next+, una empresa conjunta en la que participan Archer Western Construction, Turner Construction Company, Phillips May Corporation, H. J. Russell & Company y CARCON Industries, junto con los socios de diseño PGAL, Gensler, GFT y el ingeniero estructural Rogers DeSimone.

Innovation Next+

“Innovation Next+ no solo está entregando una nueva terminal, estamos demostrando cómo los grandes proyectos de aviación pueden avanzar gracias a la colaboración y la creatividad. La construcción modular y prefabricada se basan estrategias probadas que aplicamos en muchos proyectos con clientes que comparten nuestro compromiso con la innovación”, afirmó Michael Whelan, presidente de la División de Edificación de Archer Western y miembro principal de Innovation Next+. “Este método ofrece la seguridad, calidad, certeza en los plazos y eficiencia que exige nuestra industria. Bajo el liderazgo de los vicepresidentes Erik Logan y Brenda Premenko, el equipo de diseño y construcción de Innovation Next+ tuvo la visión y la confianza de adoptar un enfoque audaz, haciendo historia en DFW con los módulos terminales más grandes y pesados jamás trasladados”.

Un enfoque audaz, según el presidente de Turner Construction Company

“Este enfoque audaz, modular e innovador está redefiniendo lo que es posible en DFW”, señaló Abrar Sheriff, presidente de Turner Construction Company. “En solo nueve meses, Innovation Next+ entregó e instaló seis enormes módulos prefabricados, los más grandes jamás realizados para una terminal aeroportuaria. Este logro acelera la finalización de la obra, mejora la seguridad de los trabajadores y establece un nuevo referente en la industria en materia de precisión y eficiencia. Nuestro trabajo elevará la experiencia del pasajero y generará un crecimiento económico duradero para la región”.

Una vez finalizada, la expansión de la Terminal F contará con un vestíbulo central con 15 puertas y servicios modernos para los pasajeros, aumentando de forma significativa la capacidad, mejorando la eficiencia operativa y estableciendo un nuevo estándar para la tecnología de construcción modular en proyectos aeroportuarios a gran escala.