Un informe de Randstad rompe el tópico: Más absentismo laboral en el norte de España que en el sur

Es recurrente escuchar el tópico que las comunidades del norte de España son más trabajadores y productivas que las del sur. Es recurrente igualmente escuchar manifestaciones de los independentistas catalanes afirmando que los andaluces se pasan el día en el bar o paseando a la mascota a costa de sus impuestos. Pues bien, un informe de Randstad rompe el tópico. Las comunidades más absentistas laboralmente en España están en el norte y Andalucía, por debajo de la media, es menos absentista que Cataluña, que se encuentra en la media del 7%

El último informe de absentismo laboral en España, correspondiente al segundo trimestre de 2025, refleja un importante incremento en la tasa de absentismo, tanto en términos generales como en el absentismo causado por incapacidad temporal (IT), frente al segundo trimestre de 2024.

Según estos datos, el absentismo ha provocado una pérdida de un 7,0% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por IT ha supuesto la caída de un 5,5% de las horas pactadas en el periodo de referencia. Tanto el absentismo general como por incapacidad temporal (IT), se sitúan en el segundo nivel más alto, solo superados por las cifras récord del primer trimestre de 2022.

Cantabria, País Vasco, Galicia, Navarra, Asturias o Aragón, entre las autonomías con más absentismo laboral

Dentro de conjunto de España hay CC.AA más absentistas que otras. Cantabria, País Vasco, Galicia, Navarra, Asturias o Aragón están entre las que más faltan los empelados a sus trabajos. En la media, Cataluña. Por debajo de la media, las comunidades consideradas como más pobres económicamente, como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha.

Entre las comunidades más absentistas, de las consideras del sur, se cuelan Canarias y Murcia. Las tres comunidades con menos absentismo laboral de España son Baleares, Madrid y La Rioja, además de las anteriores del sur, otras como la Comunidad Valenciana o Castilla y León.