AirTamer A310, el purificador personal contra el COVID 19

¿Se imagina un dispositivo portátil que le protegiera del COVID 19 o del virus de la gripe trasportado hasta la oficina por un compañero de trabajo? Pues ya existe, AirTamer A310 es el purificador personal más efectivo del mercado. Su novedosa tecnología electrostática genera una esfera de protección contra virus y otras partículas en suspensión de aproximadamente un metro alrededor de su cabeza mediante la emisión de iones negativos saludables.

AirTamer A310 se ha diseñado para respirar un aire más seguro y limpio. Es un purificador de aire personal portátil generador de iones negativos que elimina gérmenes, virus, bacterias, olores y otras partículas en suspensión, lo que le convierte en un accesorio perfecto no ya solo para protegerse de COVID-19, si no también de otras enfermedades, como la gripe común y todo sin necesidad de una máquina aparatosas, porque se tan sencillo que puede llevarse colgado del cuello.

Sus principales ventajas son:

1.- SIN FILTROS

Olvide el engorroso trabajo de sustituir filtros. Nuestra tecnología de purificación de aire electrostática emite millones de iones negativos al aire forzando a los virus en suspensión, alérgenos, olores etc. fuera de nuestra esfera de aire limpio.

2.- SIN PILAS: Cambiar las pilas es cosa del pasado ya que nuestra tecnología patentada permite el uso durante más de 150h son una simple carga de su batería interna recargable asegurando la protección contra virus, bacterias y otras partículas en suspensión. Es el accesorio perfecto para protegerse de COVID-19 y gripe común.

3.- PERFECTO PARA VIAJAR: Es el accesorio perfecto para explorar el mundo sin exponerse a aire insano y contaminado. Incorpora un cordón conductivo que, en contacto con nuestro cuello, amplifica la potencia de limpieza. Además, incluye un broche de seguridad para evitar accidentes; Cuélguelo de su cuello y consiga una esfera de aire limpio allá donde vaya.

4.- “POWER BOOST”

PUBLICIDAD

Esta tecnología proporciona 9 veces más capacidad de limpieza para respirar un aire más puro.

5.- SILENCIOSO

Sin motores o ventiladores con carga mediante USB, cable y estuche de viaje incluido.

Una de sus mayores ventajas es que es un complemento perfecto a los EPIS. Para protegernos mejor frente al COVID19 es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias entre las que se encuentran, la higiene, la distancia social y la utilización de equipos de prevención individual. Este dispositivo no es un sustitutivo sino un complemento más para su lucha. Además, permite una mayor protección en aquellas situaciones, que son muchas en la vida diaria, en las que no puedan utilizarse dichos equipos (comidas de empresa, etc.) y ayuda a proteger los ojos, normalmente expuestos durante el uso de mascarillas protectoras.

AirTamer diseñado en EE.UU.

Air Tamer está diseñado en Estados Unidos y es capaz de emitir 2 millones de iones negativos por centímetro cúbico cada segundo.

Los iones son partículas cargadas de electricidad presentes en el aire y, por tanto, forman parte de todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Para que se mantenga la vida es necesario que la atmósfera que respiramos los seres vivos esté en un equilibrio con una mayor presencia de iones negativos que positivos.

La presencia de una mayor carga de iones negativos favorece el bienestar y el funcionamiento de todos los sistemas biológicos además de mejorar nuestro rendimiento intelectual, permitir un sueño profundo y reparador, normalizar las actividades de las glándulas endocrinas, activar la circulación de la sangre, revitalizarnos, ayudarnos a respirar más y mejor, aumentar nuestra resistencia a las enfermedades, hacer desaparecer las jaquecas y la sensación de fatiga y, en fin, todos los síntomas que provoca la positividad eléctrica del aire. Aunque el efecto más importante es la reducción del estrés ya que estos iones reducen la secreción de una hormona-neurotransmisora llamada serotonina y que los médicos llaman “la hormona del estrés”.

AirTamer A310 se vende por online en la dirección de internet www.airtamer.es, web en la que hay disponibles otros modelos de distintas características.