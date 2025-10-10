17 meses de opa del BBVA al Sabadell para terminar con una prima del 3,063%

El plazo para que los accionistas del Banco Sabadell puedan aceptar la opa del BBVA para hacerse con el control del banco finaliza esta medianoche, pero la prima ya esta cerrada con la finalización de la sesión de hoy de la Bolsa. Después de un largo proceso de 17 meses ese prima, ya definitiva, queda en un 3,063%. Los títulos de BBVA han bajado el 1,71% y se han situado en 15,79 euros, mientras, los del Banco Sabadell han cedido el 2,61% y han cerrado en 3,167 euros. Con esta prima, un inversor con 10.000 euros en acciones del banco catalán recibiría 10.306 euros en títulos del BBVA.

– 29 de abril de 2024: El 29 de abril de 2024 fue la fecha previa al anuncio público de las conversaciones de fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Este día marcó el punto de partida para las posteriores ofertas de BBVA y la OPA hostil que se lanzó después, con una prima significativa sobre la cotización de las acciones de Sabadell en ese momento.

Hitos de la opa del BBVA al Sabadell

–9 de mayo de 2024. El BBVA anuncia una opa hostil para adquirir el Sabadell y ofrece una acción de nueva emisión del BBVA por 4,83 acciones del banco catalán, lo que suponía valorarlo en unos 11.500 millones, después de que el Sabadell rechazara una propuesta amistosa.

-24 de mayo de 2024. El BBVA presenta la opa sobre la totalidad de las acciones del Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

-4 junio de 2024. El BBVA pide aprobación para lanzar la opa sobre el Sabadell al Banco Central Europeo (BCE), a la CNMV y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

-12 de noviembre de 2024. La CNMC acuerda estudiar la opa en segunda fase.

-30 de abril de 2025. La CNMC autoriza la concentración bancaria, que queda a la espera de la decisión del Gobierno.

La extraña e inverosímil consulta pública del Gobierno donde cualquiera pudo expresar su opinión sobre la opa, aunque no tuviera ningún interés en la operación

-6 de mayo de 2025. El Ministerio de Economía abre una consulta pública sobre criterios de interés general, una consulta que sorprendió a todo e mundo financiero y bursátil, porque todo el mundo, aunque no tuviera ningún interés en la operación podía opinar a la mismas, restando a los accionistas del Sabadell su capacidad de decisión.

-24 de junio de 2025. El Consejo de Ministros aprueba la opa con la condición de que durante tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, aunque se reserva la potestad de ampliar el periodo hasta cinco años.

-1 de julio de 2025. El Banco Sabadell acuerda vender su filial británica, TSB, a Santander UK por hasta 2.900 millones de libras (unos 3.400 millones de euros), al tiempo que anuncia que va abonar a sus accionistas un dividendo extraordinario de 2.500 millones cuando se cierre la operación.

-17 de julio de 2025. La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa infringen normas comunitarias como las de libertad de establecimiento y circulación de capitales.

-24 de julio de 2025. El Banco Sabadell presenta su nuevo plan estratégico 2025-2027, en el que anuncia su intención de remunerar a sus accionistas con 6.300 millones en tres años.

-31 de julio de 2025. El BBVA publica sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028 y anuncia que prevé distribuir a sus accionistas cerca de 36.000 millones en esos cuatro años.

-5 de septiembre de 2025. La CNMV autoriza el folleto de la opa, con una oferta consistente en una acción nueva de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell.

Empieza el periodo de aceptación de la opa del BBVA al Sabadell

-8 de septiembre de 2025. Comienzo del periodo de aceptación de la opa.

-12 de septiembre de 2025. El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la opa y desaconseja a los accionistas aceptarla, aunque unos de los consejeros, el inversor mexicano David Martínez, que posee un 3,86 % del capital, pide al BBVA una oferta competitiva.

-22 de septiembre de 2025. El BBVA pide autorización a la CNMV para modificar su oferta y pasa a ofrecer una acción nueva del banco por 4,8376 del Sabadell, sin efectivo, lo que supone una mejora del 10 %. El supervisor bursátil aprueba la nueva oferta tres días después.

-30 de septiembre de 2025. El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza la oferta mejorada del BBVA con el voto discrepante de David Martínez, que comunica que acudirá a la opa.

-10 de octubre de 2025. Finaliza el plazo para que los accionistas del Sabadell puedan aceptar la oferta del BBVA.

–17 de octubre de 2025. La CNMV dará a conocer los datos oficiales de la opa. La clave está en el 50%. Si el BBVA no lo consigue puede optar por dos caminos: Abandonar la operación o lanzar una segunda opa.