Vista de la sede del Banco de España (Madrid) desde la Plaza de Cibeles.

A la banca española le sobra liquidez: las peticiones de fondos al BCE, en mínimos históricos

La banca española redujo sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo (BCE) en julio a 9 millones de euros, un 47 % menos que en junio, lo que supone el volumen más bajo de la historia, ya que las necesidades de liquidez a largo plazo son cada vez menores.

Según los datos provisionales publicados este jueves por el Banco de España, las cifras de julio fueron un 98,3 % más bajas que las correspondientes al mismo mes de 2024, cuando las demandas de las entidades al BCE se situaban en 535 millones de euros.

En el área del euro, las solicitudes de fondos bajaron un 5,5 % en julio, hasta 12.685 millones, frente a los 13.426 millones de junio. En comparación con un año antes, han caído un 84,9 %.

La rentabilidad de la banca española, un 43% por encima de la media europea

Por otra parte, la rentabilidad de la banca española, que ha seguido subiendo en el primer trimestre del año hasta el 15 % en relación con los capitales (RoE), es una de las que más ha progresado en el último año en Europa y está un 43 % por encima de la media.

En su informe trimestral de riesgos publicado el pasado 11 de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala que la rentabilidad en los 30 países en los que se recopilan datos se ha mantenido estable en el 10,5 % en los tres primeros meses del año, si se comparan con los tres últimos de 2024.

Si se compara con la situación un año antes, el RoE conjunto de los bancos europeos ha bajado diez puntos básicos, mientras en España en esos doce meses ha aumentado 260 puntos.

Sólo ha habido un país, Luxemburgo, donde ese incremento ha sido más elevado, durante esos doce meses, de 910 puntos básicos hasta el 16 %.

Con ese 15 %, la rentabilidad de la banca española al terminar el primer trimestre es una de las más altas de los países examinados por la EBA, solo superada por Polonia (19,6 %), Rumanía (18,2 %), Lituania (18 %), Croacia (16,8 %), Luxemburgo (16 %), Italia (16 %) y Bulgaria (15,8 %).

Netamente por debajo están los dos grandes países de la zona euro que son Alemania (8,1 %) y Francia (6,4 %), pero también Bélgica, que es el tercero que tampoco llega a un RoE de dos dígitos.