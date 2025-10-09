Amancio Ortega compra las oficinas del Banco Sabadell en Miami por 235 millones

Pontegadea, brazo inversor de Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, ha cerrado la adquisición del edificio de oficinas centrales del Banco Sabadell en Miami (EEUU) por un importe próximo a 235 millones de euros (275 millones de dólares), han confirmado a EFE fuentes cercanas a la operación.

La transacción, que se ha llevado a cabo por la filial estadounidense de Pontegadea y que este jueves ha adelantado El País, es la de mayor cuantía que se ha ejecutado en el sur del estado de Florida en 2025.

El edificio de oficinas cuenta con una altura de 31 plantas (130 metros), más de 48.000 metros cuadrados y se ubica en la céntrica Avenida Brickell de Miami.

Este año, el vehículo inversor de Amancio Ortega ha incorporado a su portafolio un buen número de inmuebles, principalmente edificios de oficinas destinadas al alquiler.

En mayo, Pontegadea adquirió a Blackstone la actual sede del grupo Planeta, ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona, por unos 250 millones de euros, su mayor operación inmobiliaria en España desde 2016.

Las otras compras de Pontegedea a parte del Banco Sabadell

En Estados Unidos, el holding adquirió un inmueble de apartamentos en Florida; un activo logístico en Dublín por 70 millones; y desembolsó 60 millones en Luxemburgo por la sede de Clifford Chance.

En París, Pontegadea compró el hotel Banke de esa capital, propiedad hasta entonces de la cadena catalana Derby Hotels, por un importe cercano a los 97 millones.

Este verano, el holding empresarial de Ortega centralizó la gestión de sus activos europeos en Luxemburgo, para convertirlo en su nuevo ’hub’ para los activos en el viejo continente.

Pontegadea Luxembourg agrupa los activos continentales de la firma, mientras que la filial que engloba a Reino Unido y la sociedad española gestionarán sus propios activos.

Amancio Ortega es el mayor accionista de Inditex a través de Pontegadea -con la que, sobre todo, invierte en el sector inmobiliario-, ya que mantiene un 59,29 % del capital.

El fundador de Inditex figura en el puesto noveno de la última lista Forbes de personas más ricas del mundo de 2025 y primer español, con un patrimonio estimado de 114.943 millones de euros.