Bankinter gana 812 millones, el 11% más

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 812 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 11 % más que en el mismo periodo del año anterior, por el fuerte crecimiento del negocio, especialmente de los recursos gestionados fuera de balance, como fondos de inversión, pensiones y gestión patrimonial.

Según los resultados que ha comunicado este jueves el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio antes de impuestos ascendió a 1.143 millones hasta septiembre, un 5,6 % más que un año antes; y el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, aumentó un 4,7 %, hasta los 2.251 millones de euros.

El margen de intereses cayó un 3,5 % interanual, hasta los 1.667 millones por la evolución de los tipos.

Este descenso se ha visto compensado con el incremento de otras actividades, como la gestión de activos, la intermediación bursátil, el negocio transaccional de empresas o el de seguros, que generan mayores ingresos por comisiones.

Las comisiones netas alcanzaron los 577 millones en los nueve primeros meses del año, un 10,6 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El margen de explotación se situó en 1.437 millones de euros, un 2,1 % más, pese a que los costes operativos, de 815 millones, crecieron un 9,4 % interanual por la distribución más homogénea de los costes a lo largo del año.

Los recursos controlados de clientes (recursos minoristas y gestionados fuera de balance) ascendieron a 151.114 millones de euros, un 11 % más que un año antes.

Depósitos y cuentas a la vista de Bankinter

Los minoristas (principalmente depósitos y cuentas a la vista) sumaron 85.302 millones de euros, un 4,9 % más; y los gestionados fuera de balance (fondos de inversión propios y ajenos, fondos de pensiones, gestión patrimonial, SICAVs e inversión alternativa) a 65.812 millones, un 19,9 % más.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de Bankinter era del 18,2 % al término del tercer trimestre, frente al 17,9 % de un año antes; y el rendimiento sobre el capital tangible (ROTE) del 19,4 %.

El banco tenía una ratio de capital CET1 (el de máxima calidad) al acabar septiembre del 12,94 %, 38 puntos básicos más que hace un año y cinco puntos porcentuales por encima del mínimo regulatorio exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 7,95 %.

La ratio de eficiencia de Bankinter era del 36,2 % al finalizar septiembre y la de morosidad del 2,05 % (17 puntos básicos mejor que hace doce meses).

Al cierre de septiembre, Bankinter gestionaba un patrimonio global (cuentas, depósitos, recursos gestionados fuera de balance y activos bajo custodia) de 149.000 millones de euros (80.000 millones de clientes de Banca Patrimonial y 69.000 millones de minorista), un 16 % más que hace un año.

Bankinter tenía al cierre de septiembre una cartera hipotecaria de 38.000 millones, un 5 % más que un año antes.

Por países, el resultado antes de impuestos del negocio en España del grupo ascendió a 955 millones de euros, un 6 % más; mientras que en Portugal fue de 157 millones, un 2 % más; y en Irlanda de 34 millones, un 17 % más.