Bankinter mantiene su objetivo de ganar en 2026 más que en 2025 pese a la guerra

Bankinter mantiene su idea de que los resultados de 2026 superarán a los del año anterior, cuando batió récord con un beneficio de 1.090 millones de euros, a pesar de la incertidumbre que genera en estos momentos la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La consejera delegada de la entidad, Gloria Ortiz, confía en que este conflicto no se alargue porque «no interesa a nadie» y este jueves, en rueda de prensa, ha considerado que España, Portugal e Irlanda, donde está presente Bankinter, serían de las economías que menos van a sufrir.

Bankinter y los escenarios de subida de tipos de interés del BCE

La máxima ejecutiva de la entidad ha explicado que el mercado descuenta en estos momentos que el conflicto en Irán va a ser de duración corta y sus efectos ya se notan en la inflación, que, en este escenario, repuntaría este año y luego iría bajando.

Eso hace pensar que en Europa podría haber dos subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) este año, lo que explicaría el repunte del euríbor y de la curva de tipos de interés en el mercado secundario.

No obstante, la consejera delegada de Bankinter ha argumentado que si el conflicto no se alarga y la inflación no lleva aparejada efectos de segunda ronda, como alzas salariales, las subidas de los tipos de interés del BCE «no deberían ser muy altas».

Por el momento, Bankinter mantiene sus previsiones y cree que sus resultados seguirán mejorando porque están presente en tres países europeos en los que el conflicto tendrá menos impacto, aunque ha admitido que el crédito al consumo posiblemente no crecerá al ritmo al que venía haciéndolo.

El director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, ha asegurado que trimestre a trimestre el margen de intereses del banco va a ir creciendo, y la subida del euríbor ayudará a ello.