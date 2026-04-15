BBVA alcanza una base de clientes de seis cifras en Alemania

Alemania se está consolidando como uno de los mercados estratégicos de crecimiento más importantes para BBVA en Europa. Desde el lanzamiento de su banco digital en junio de 2025, BBVA ha superado una base de clientes de seis cifras y el 90% ha “activado, financiado sus cuentas y las utiliza de forma activa”, ha señalado hoy Murat Kalkan, responsable global de Digital Banks de BBVA en FIBE.

Estas cifras se refuerzan por el hecho de que el 23% (con información a comienzos de 2026) de los clientes de BBVA en Alemania mantienen más de 100.000 euros en la entidad. Además, Kalkan ha insistido en que la ambición de BBVA es consolidarse como una verdadera alternativa para ser el banco principal de sus clientes en Alemania.

En su intervención durante la apertura del mayor evento fintech de Alemania (FIBE), Murat Kalkan ha destacado el objetivo de BBVA de ofrecer un servicio digital que cubra al completo las necesidades financieras diarias de los clientes en Alemania.

“No aspiramos a ser únicamente un proveedor de pagos. Estamos construyendo un banco que permita a los clientes gestionar todas sus finanzas diarias en un único lugar. Con ese objetivo, ya hemos lanzado una propuesta inicial de banca universal con múltiples productos en ahorro, financiación y pagos, y seguiremos ampliando nuestra oferta”, ha afirmado Murat Kalkan. El objetivo a largo plazo del banco es construir una propuesta más amplia en pagos, ahorro y financiación, incorporando progresivamente tarjetas de crédito, hipotecas y productos de inversión.

Posicionado entre banca tradicional y neobancos

En Alemania, BBVA ofrece un modelo de banca totalmente digital con condiciones atractivas, respaldado por la escala, la experiencia y la solidez regulatoria de una institución con 169 años de historia, supervisada por el BCE, con todos los depósitos de clientes protegidos hasta 100.000 euros.

Con 80 millones de clientes en todo el mundo y una de las posiciones de capital más sólidas de Europa, BBVA combina lo mejor de un banco universal tradicional y un neobanco: una experiencia de usuario totalmente digital respaldada por la fortaleza tecnológica e institucional de un grupo financiero global.

En la práctica, esto implica avanzar con rapidez en el desarrollo de productos manteniendo los estándares de un banco regulado. En menos de un año, BBVA ha construido en Alemania un amplio ecosistema digital que incluye:

Cuenta corriente sin comisiones, con funcionalidad de ahorro integrada y remuneración

Oferta de financiación digital a través de One Click Loan

Funcionalidad de pago fraccionado Pay & Plan

Depósitos a plazo flexibles con hasta un 3,2% TAE y distintos plazos de hasta cinco años

Seguro de viaje

Integración en ChatGPT Apps

Modelo de remuneración variable a largo plazo tras el periodo promocional, de hasta un 2,5% TAE

La banca minorista en Europa se vuelve cada vez más internacional

Esta oferta de productos responde a una visión estratégica más ambiciosa. En el evento, Murat Kalkan ha explicado que la banca europea está experimentando un cambio estructural: el sector se está consolidando, cada vez es más global y digital, y las nuevas plataformas y la inteligencia artificial reducen costes e intensifican la competencia. “La nueva competencia requiere una escala significativa”, ha subrayado Murat Kalkan, destacando que BBVA ya cuenta con esa escala en Europa.

Alemania e Italia son los dos primeros mercados en los que BBVA está desplegando su modelo de banca digital en Europa. “Estamos centrados en nuestra estrategia de combinar las ventajas de los neobancos -precio, transparencia, atractivo y experiencia de cliente- con la confianza y la oferta de productos. Estamos escalando productos desde nuestras raíces europeas. Ya contamos con alrededor de 10 millones de clientes en Europa. La escala ya existe”, añadió Kalkan.

Italia actúa como un punto de referencia clave en esta estrategia. En los últimos cuatro años, BBVA ha construido allí un banco digital con una propuesta completa de banca universal, que abarca desde cuentas corrientes y tarjetas de crédito hasta hipotecas y productos de inversión, con el objetivo de alcanzar el millón de clientes en 2026.

Alemania está acelerando esta hoja de ruta y sigue la misma lógica a largo plazo. La tarjeta de crédito será el próximo lanzamiento este año, mientras que los productos de inversión y las hipotecas se incorporarán progresivamente como parte del plan estratégico.

La inteligencia artificial como factor competitivo decisivo

Por otro lado, Murat Kalkan ha destacado la inteligencia artificial como un elemento clave para competir en la banca digital, señalando que BBVA aspira a liderar la transformación del sector financiero mediante la IA, como ya hizo con la digitalización.

Para lograrlo, BBVA cuenta con una hoja de ruta transversal en IA centrada en crear una nueva forma de interacción con los clientes, transformar los procesos internos para hacerlos más eficientes y potenciar las capacidades de los empleados eliminando tareas de bajo valor para centrarse en ofrecer un mejor servicio al cliente.

BBVA ha desplegado herramientas de IA generativa para la mayoría de sus empleados, incluyendo ChatGPT Enterprise, Gemini y soluciones de Microsoft para desarrolladores, con el objetivo de simplificar tareas. Esto se apoya en una alianza estratégica única con OpenAI, que va más allá del uso de ChatGPT e incluye el desarrollo conjunto de agentes, arquitecturas de IA, acceso preferente a nuevos modelos y la ambición compartida de redefinir la banca.

Además, BBVA ha desarrollado una experiencia conversacional y personalizada para los usuarios en Alemania a través de funcionalidades en ChatGPT Apps, que les permiten entender productos y servicios de forma más intuitiva y personalizada, reduciendo fricciones y facilitando la interacción con el banco. Asimismo, el modo discreto impulsado por IA en la app de BBVA en Alemania ayuda a proteger la información sensible en pantalla.

El responsable de Digital Banks también ha insistido en que esta transformación tecnológica está diseñada para potenciar, no sustituir, el factor humano: “Nuestro enfoque es que la IA potencie a cada uno de nuestros empleados. Queremos centrarnos en el crecimiento y capacitar a nuestros equipos para ofrecer un mejor servicio a los clientes.”