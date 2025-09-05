Carlos Torres y Onur Genç, presidente y consejero delegado del BBVA en la junta extraordinaria de accionistas para aprobar la ampliación de capital para la opa al Banco Sabadell.

BBVA: La oferta por el Sabadell ahora tiene ‘más valor’

El BBVA mantiene los términos económicos de su oferta por el Sabadell porque lo que ofrece por la entidad catalana dice que tiene ahora «mucho más valor» y, aunque ha retrasado la fecha en que se alcanzarán todas las sinergias de la operación en un año, ha ampliado su cuantía en 50 millones de euros sobre la prevista, hasta los 900 millones.

Tras darse a conocer este viernes la autorización del folleto de la opa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el presidente del banco, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, han explicado en una conferencia con analistas los efectos de la operación, si la oferta logra ser aceptada por el 50 % del capital del Sabadell.

Torres ha afirmado que la operación tiene ahora una «lógica reforzada» y constituye una oportunidad única para los accionistas del Sabadell porque el valor de la oferta, aunque el precio a pagar se mantiene en una acción del BBVA más 0,70 euros por cada 5,5483 títulos del Sabadell, «ha aumentado» en los 16 meses que han transcurrido desde que el BBVA anunció su opa.

Ha indicado que el valor equivalente representa la máxima valoración del Sabadell en más de una década y supondrá un aumento del beneficio por acción de más del 25 % para los accionistas del Sabadell.

Genç afirma que el valor de la oferta del BBVA por el Sabadell pasa de 12.200 millones de abril de 2024 a 17.400 millones el 4 de septiembre

El consejero delegado, Onur Genç, ha detallado que el valor de la oferta del BBVA por el Sabadell ha pasado de 12.200 millones a finales de abril de 2024, poco antes de anunciare, a 17.400 millones el 4 de septiembre, un día antes de que se haya conocido la autorización de la CNMV.

Ha precisado que el incremento del beneficio por acción esperado (BPA) para los accionistas del BBVA tras la fusión, que si se produce en tres años se formalizará a finales de 2028 o ya en 2020, es de un 5 % y del 25 % para los del Sabadell.

El consejero delegado, Onur Genç, ha dicho que de los 900 millones de euros esperados en sinergias, 50 millones más sobre el plan inicial, 65 millones son ahorros en financiación y 835 millones en costes (510 millones de ahorro en costes generales y de administración y 325 millones en personal).

En concreto, en el folleto aprobado por la CNMV el BBVA estima que para alcanzar esas sinergias de ahorros serán necesarios unos costes de reestructuración que tienen en cuenta el cierre de oficinas, la reducción de personal, los costes de desvinculación y otros gastos necesarios para la integración de ambas entidades.

Estos costes, en su conjunto, ascenderían a, aproximadamente, a 1.390 millones de euros antes de impuestos y se registrarían en la cuenta de resultados del primer año tras la fusión, una vez se haya aprobado el plan de reestructuración por parte de los órganos sociales de la entidad fusionada.

Para Genç el valor de la oferta del BBVA es mayor por la evolución que han tenido los bancos a partir de anunciarse la opa hace 16 meses.

Una oferta con más valor

Por eso, ha subrayado, no han modificado la oferta por el Sabadell, ofrecen lo mismo que al principio, pero eso tiene ahora más valor.

Ha insistido una vez más en que la opa por el Sabadell es una «operación de libro» que genera valor para los accionistas de ambas entidades, aunque ha añadido que, si no se produce, no pasa nada, el BBVA pasará página y seguirá con el plan cuyos objetivos anunció en julio pasado.

El plazo para la aceptación de la oferta comenzará el próximo lunes, 8 de septiembre, y el último día para que los accionistas del Sabadell acudan será el 7 de octubre, estando previsto que el resultado se publique el 14 de octubre y se cierre entre el 17 y el 20 de octubre.

El BBVA ha mantenido en su folleto el mínimo de aceptación para que la opa salga adelante en un 50 % del capital, pese a que ayer el principal regulador bursátil estadounidense, la SEC, rebajara el umbral al 30 %.

El presidente de la entidad ha resaltado que en el folleto que han enviado y les ha aprobado la CNMV mantienen esa condición de aceptación en el 50 %, como anunciaron inicialmente.

Ello se debe a que, su objetivo, es hacer esta operación para controlar el Sabadell y no prevén modificar esa condición mínima, que ha dicho que es compatible con lo que han solicitado a la SEC para alinear los calendarios de las opas en ambos mercados.