Carlos Torres Vila (i), y del consejero delegado, Onur Genç (d) en la última junta general de accionistas del banco celebrada el pasado mes de marzo en Bilbao.

BBVA invita a los accionistas del Sabadell a acudir a la opa por el efectivo sin esperar al dividendo de TSB

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha animado este martes a los accionistas del Banco Sabadell a que, si quieren efectivo en lugar de esperar de seis a nueve meses al reparto de dividendo por la venta del británico TSB, pueden aceptar la oferta de la entidad vasca, obtener el valor intrínseco de la operación y lograr tanto efectivo como deseen.

Genç, que ha intervenido en la conferencia anual de consejeros delegados de Bank of America, ha manifestado que el dividendo no es creación de valor y que hay que cuestionarse qué pasa con el flujo de caja a largo plazo.

El ejecutivo del banco ha afirmado que si se recibe ahora el dividendo por la venta de TSB -el banco británico vendido por el Sabadell al Santander-, el accionista tendrá menores ganancias en el futuro.

Según Genç, hay que considerar el valor intrínseco en conjunto y ha invitado a que si un accionista del Sabadell quiere efectivo, coja la oferta del BBVA y luego venda en el mercado las acciones que obtenga en el canje en lugar de esperar a que se cierre la venta de TSB, lo que se prevé para marzo o abril del año que viene.

Ha recordado que la oferta del BBVA supone para el accionista del Sabadell una mejora del beneficio por acción del 25 % y ha animado a los accionistas del banco catalán a que hagan sus propios cálculos y vean que obtienen un gran valor con la operación.

El BBVA invita a los accionistas del Sabadell a acudir a la opa y luego venda en el mercado las acciones que obtenga en el canje en lugar de esperar a que se cierre la venta de TSB, lo que se prevé para marzo o abril del año que viene

Genç ha afirmado que en creación de valor contable tangible, que lo abarca todo (ganancias, depreciaciones de la moneda, valoraciones) el BBVA supera al Sabadell con un amplio margen y su volatilidad es menor pese a tener presencia en muchos países.

Ha añadido que los accionistas que acepten la oferta pasarán a formar parte del banco europeo con los mayores niveles de crecimiento y rentabilidad, y se beneficiarán de una mayor capacidad de generación de valor gracias a la diversificación y las franquicias del BBVA.

Prima de opa, del 42% de ganancia para el accionista del Sabadell a más del 8% de pérdida

En cuanto a la prima de la operación, que al cierre de la bolsa este lunes era negativa por el 8,10 %, es decir que el accionista que acudiera al canje (5,583 acciones más 0,70 euros en efectivo) perdería ese porcentaje respecto al precio de esa cotización, ha recordado que en abril de 2024, poco antes de lanzarse la opa, su prima era positiva del 42 % sobre los precios medios del mes anterior.

Ha señalado que ha habido en Europa cinco opas desde que el BBVA lanzó la suya por el Sabadell, de las que tres han tenido éxito y las primas de éstas sobre los precios finales de la operación han sido del 19 %, el 14,8 % y el 13 %.

Genç ha señalado que, cuando se lanzó la opa hace 16 meses, consideró que sería una operación sencilla por las ventajas que tiene, como unas sinergias o ahorros de costes de 900 millones de euros antes de impuestos, cuando la previsión del Sabadell es sólo de superar los 1.600 millones de beneficio anual en 2027.

Condiciones del Gobierno

Ha afirmado que la única condición que le ha puesto el Gobierno al BBVA pasa por mantener separados los dos bancos tres años y está seguro de que el BBVA cumplirá con todos los compromisos y no se prorrogará este periodo en el que los bancos estarán separados dos años más.

Por otro lado, Renta 4 ha hecho un análisis sobre la recta final de la opa, en el que, aunque no descarta una mejora de la oferta del BBVA, dice que esa probabilidad se ha reducido, pues se ha estrechado el diferencial, al pasar la prima negativa del 10 % que llegó a alcanzar al 8 %.

Además recomienda vender a mercado los títulos de Sabadell, al considerar que la corrección que pueden sufrir podría ser superior al potencial de mejora del precio de la oferta, y mantener las acciones de BBVA, mientras que para las de Sabadell rebaja su recomendación de sobreponderar a mantener.