‘Bizum a los caseros’, así califica Sumar, socio de Gobierno, la ‘enésima’ media estrella de Sánchez para la vivienda

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, un partido que cuenta con cinco ministros, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha criticado la ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para jóvenes que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que es un «bizum a los caseros».

«Menos bizum a los caseros y más intervenir para que unos pocos no acaparen las casas de todos», ha escrito el diputado de Sumar en su cuenta de la red social X.

El diputado de Compromís deja patente así, una vez más, las discrepancias con su socio de gobierno en materia de vivienda, en la que Sumar defiende una mayor intervención sobre el mercado del alquiler y acusa a los socialistas de basar su política en «cheques» y «bizum».

Ya hace un año los ministros de Sumar presentaron objeciones en el Consejo de Ministros a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, porque, a su juicio, esa ayuda no estaba funcionando.

La enésima medida estrella de Sánchez para la vivienda

Sánchez ha anunciado hoy una nueva medida para la vivienda que se suma a las innumerables propuestas desde que presidente del Gobierno, aunque muchas de ellas ni siquiera se han llevado a cabo y las pocas que si lo han hecho, han producido el efecto contrario. Nunca en la historia de España el acceso a una vivienda ha sido tan inalcanzable como en 2025, tras siete años de Gobierno de Sánchez, y nunca en España los precios, tanto en propiedad como alquiler, suben de esta forma tan vertiginosa.

Pero aún así, el líder socialista sigue realizando anuncios. El de hoy ha referencia a nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas.

Con motivo de la reunión interparlamentaria del PSOE, ha indicado que estas tres medidas se van a poner en marcha gracias al «impulso y al liderazgo» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En concreto, ha explicado que se va a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola.

Esta ayuda servirá para el pago de las rentas, descontadas del futuro precio de compra, y al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente su precio queda tasado y no podrá fijarse libremente por el vendedor.

Sánchez repite anuncio

En segundo lugar, Sánchez ‘requeteanuncia’ que el Ejecutivo va a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes, que ya se anunció en el mes de enero, y como se dijo hace nueve meses, servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones. Otra cosa será que algún día entre en vigor.

Tendrá como finalidad garantizar el acceso a la vivienda de los inquilinos y asegurar el pago de las rentas no pagadas. Las rentas a las que se da cobertura son aquellas cuyo importe mensual no supere el 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar del contrato.

Por último, se van a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural -sin superar el 20 % del coste de adquisición y para aquellas que están en municipios de 10.000 habitantes o menos-, lo que también ayudará a luchar contra la despoblación, ha apuntado Sánchez, que ha hecho referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.

Plan Nacional de Vivienda

Además, ha añadido que hoy también se va a enviar la propuesta formalizada del Plan Nacional de Vivienda a las comunidades autónomas con el compromiso de triplicar el dinero y llegar a los 7.000 millones en los próximos 5 años con todos los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo.

Ha avanzado además que este lunes se va a exigir, -no parece que en este caso, a diferencia con Cataluña o el País Vasco, a Sánchez le importe mucho las competencias autonómicas-, a las plataformas de alquiler vacacional, tal y como avanzó ayer en Málaga, que eliminen aquellas viviendas -53.876 pisos turísticos ilegales- que no cumplen con la legislación para que vayan a parar a la gente que las necesita para vivir en alquiler residencial.

El presidente del Gobierno, tras más de siete años residiendo en la Palacio de la Moncloa, ha puesto ahora el acceso a la vivienda, particularmente de la gente joven, como una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo e insiste que la crisis de vivienda necesita del aporte de lo público, porque se trata de un problema complejo para el que no existen atajos y que la responsabilidad tienes que ser compartidos de todas las administraciones, de los ayuntamientos en la planificación urbana y también de las comunidades autónomas.

«Vamos a salvar a la vivienda de los fondos buitres», proclama una y otra vez Sánchez

«Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para poder resolver esta grave cuestión que afecta a muchísima gente en nuestro país», ha recalcado Sánchez, que ha defendido la Ley de Vivienda para limitar subidas de precios, así como el fin de las Golden Visa que «solo beneficiaban a los grandes patrimonios», -aunque su impacto en el mercado es mínimo, porque entre otras cosas, a los inmuebles que acceden muy pocos españoles, con el sueldo de menos de 16.000 euros como el más extendido pueden permitírselas, pero que, según Sánchez, venían a comprar vivienda en España. Además vuelve a insistir en el blindaje de la vivienda pública frente a fondos buitres, cuando la Sareb es incapaz de sacar un piso en condiciones al mercado, así como el PERTE de la industrialización o el papel del ICO, que apenas financia viviendas.

Sánchez considera que los resultados de estas medidas empiezan a ser visibles, que sus políticas en materia de vivienda avanzan en la decisión correcta, pero que aún queda «muchísimo» trabajo por hacer. Por supuesto que quedan visibles, pero en la dirección contraria: nunca en España ha costado tanto acceder a una vivienda y nunca en España los precios en alquiler o propiedad han subido tan rápido como en la actualidad. Y nunca en España ha habido tana gente compartiendo piso o alquilando habitaciones, porque su sueldo medio de 1.200 euros no da para más.