CaixaBank lanza Family Governance, un nuevo servicio de asesoría integral en gobernanza familiar

CaixaBank, a través de CaixaBank Wealth Management, su área de gestión de patrimonios, ha lanzado Family Governance, un nuevo servicio de asesoría y acompañamiento integral a familias empresarias de hasta 50 millones de euros de patrimonio.

La nueva propuesta de valor de la entidad evoluciona así su servicio Global Wealth, focalizado en clientes de altos patrimonios, hacia un servicio de asesoramiento de patrimonios holístico, con gestión integral e individualizada y con una cartera de servicios a medida de las necesidades complejas de esta tipología de clientes.

El servicio Family Governance, que no supone ningún coste adicional para los clientes del servicio Global Wealth, se adapta a la realidad única de cada familia y se sustenta en tres pilares claves: la consultoría en gobernanza familiar, la capacitación de NextGen y el asesoramiento en filantropía, en el que la entidad es ya pionera. De esta manera, CaixaBank Wealth Management quiere convertirse en referente nacional en asesoramiento a familias empresarias, gobierno corporativo y preparación de la siguiente generación, anticipándose a las necesidades de sus clientes a largo plazo.

“En un entorno de gran complejidad para las empresas familiares en el que las habilidades necesarias para liderar cambian rápidamente, asegurar una exitosa transición de liderazgo es una prioridad. Desde CaixaBank Wealth Management queremos acompañar a nuestros clientes y las nuevas generaciones en este proceso yendo más allá de la gestión financiera tradicional y evolucionando hacia un servicio integral de asesoramiento y consultoría familiar”, asegura Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management.

El servicio integra la gestión del legado económico de la familia empresaria y del legado socioemocional

El servicio integra tanto la gestión del legado económico de la familia empresaria -su negocio y patrimonio familiar-, como la gestión del legado socioemocional de ésta, entendido como el desarrollo de capital humano para asegurar el máximo potencial de cada miembro de la familia; el mantenimiento de los valores, la cultura, la reputación, la cohesión y la historia de la familia; y el desarrollo de su capital espiritual, con asesoramiento en filantropía.

Family Governance está dirigido a familias empresarias y grupos familiares con un patrimonio relevante, así como a fundadores, sucesores y family offices que buscan establecer reglas claras para la toma de decisiones y la protección de su legado. La propuesta se adapta a la complejidad y necesidades particulares de cada familia, ofreciendo un acompañamiento personalizado con diferentes niveles, abarcando desde el diagnóstico inicial y la formulación de recomendaciones hasta el acceso a expertos especializados cuando la situación lo requiere. De este modo, se garantiza una respuesta profesional y ajustada a las circunstancias de cada cliente

Para ello, CaixaBank ha formado a sus gestores Wealth en gobernanza familiar y mediación de la mano de la IE University. El programa formativo para gestores Wealth se ha desplegado en cinco módulos centrados en la transición estratégica de empresa familiar a familia empresaria; Behavioural finance, o finanzas del comportamiento; gobernanza y cohesión de las familias empresarias; planificación de la transición generacional, y plan de desarrollo personal.

Un asesoramiento único y especializado para cada familia.

El servicio Family Governance ofrece asesoramiento único y especializado para cada familia, acompañándola en todo el proceso: la generación de un diagnóstico de la estructura familiar y empresarial; la asesoría en estructuras de propiedad y toma de decisiones; y el diseño e implementación de las diferentes estructuras de gobernanza -consejo de familia, asamblea familiar, constitución familiar-. Ofrece, además, facilitación de reuniones familiares y protocolos de sucesión; y la mediación y resolución de conflictos familiares.

El proceso de acompañamiento a las familias empresarias se desarrolla de manera personalizada y progresiva, adaptándose a las necesidades y circunstancias de cada caso. A lo largo de este recorrido, se facilita la reflexión conjunta sobre los valores, objetivos y retos familiares, se asesora en la definición de estructuras y políticas que favorezcan la cohesión y la continuidad generacional, y se apoya en la formalización de acuerdos y documentos clave para la gestión del patrimonio y la empresa familiar. Los principales resultados de este proceso incluyen un diagnóstico inicial, recomendaciones especializadas y la elaboración de documentos que contribuyen a fortalecer la gobernanza y el legado familiar.

La entidad refuerza su servicio de asesoramiento en filantropía

En cuanto a la capacitación NextGen, CaixaBank Wealth Management ofrecerá, de la mano del IE University, un programa de capacitación para preparar a la nueva generación en la toma de decisiones responsables sobre el patrimonio y el legado empresarial. Además, ofrecerá sesiones de educación financiera y patrimonial, e impulsará la red de contactos, facilitando el acceso y el networking en el ecosistema NextGen. La primera jornada NextGen está prevista para finales del mes de enero, y tendrá lugar cada mes.

Finalmente, la entidad refuerza su servicio de asesoramiento en filantropía, en el que ya es pionera, focalizado en empresas familiares, entendiendo la filantropía como una herramienta de cohesión, transmisión de valores y construcción del legado de cada familia, con el objetivo de conectar generaciones y proyectar a la familia más allá del ámbito empresarial.

De esta manera, CaixaBank Wealth Management evoluciona el servicio de filantropía para ir más allá de un asesoramiento en el que se identificaba el perfil filantrópico de la familia y se diseñaba el modelo a seguir, para acompañar, de la mano de socios externos, en la fase de ejecución, tanto en la implementación como en el seguimiento y evolución posterior con medición de impacto y revisión estratégica, asegurando un acompañamiento continuo en toda la actividad.

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.100 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Wealth Management ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.

En concreto, Global Wealth (anterior Wealth), cuenta a septiembre de 2025 con 29.785 millones de activos bajo gestión, 2.724 clientes y 90 gestores.