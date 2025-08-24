CaixaBank roza los cinco millones de clientes de pago móvil y eleva un 34,4% el número de operaciones

Los clientes de CaixaBank realizaron 100,7 millones de operaciones pago móvil en junio de 2025, lo que supone un aumento del 34,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, un ritmo de crecimiento que refleja la consolidación de un cada vez mayor uso de los pagos a través de dispositivos móviles y wearables. De esta manera, la entidad acelera la transformación digital con un récord de operaciones de pago móvil y una base de clientes en expansión.

Durante los últimos doce meses, el número de clientes de pago móvil de CaixaBank ha crecido un 15,3%, hasta alcanzar los 4,85 millones, mientras que el parque de tarjetas “enroladas” en los dispositivos digitales ha aumentado un 12,4% y ya supera los 7,3 millones.

Así, un 38% de compras con tarjeta se realizan ya a través de dispositivos móviles y wearables, una cifra que se prevé que seguirá aumentando notablemente en el corto plazo. Esta evolución refleja no solo la consolidación del pago móvil, sino también el liderazgo de la entidad bancaria en la transformación de los hábitos de consumo digital en España.

La entidad ofrece una amplia gama de opciones para utilizar sus tarjetas a través de dispositivos móviles y wearables: Google Pay (para usuarios de dispositivos Android), Apple Pay (para iPhone, Apple Watch, iPad y Mac), Samsung Pay, Garmin Pay y Swatch Pay. Con ello, los clientes pueden realizar compras en tiendas físicas con terminales de pago contactless y pagar en apps y webs de e-commerce con su móvil.

Los avances en el pago móvil contribuyen a una experiencia de usuario más fluida, segura y personalizada, en línea con las expectativas de los clientes. Con tres capas de seguridad y la autorización de pagos mediante patrones biométricos, CaixaBank garantiza la seguridad de todas las transacciones.

CaixaBank, referencia en innovación y medios de pago digitales

La innovación en medios de pago es clave para CaixaBank, que tiene como uno de los grandes pilares de su Plan Estratégico 2025-2027 la transformación del Grupo, que incluye la adopción de las nuevas tecnologías disponibles y el desarrollo de iniciativas pioneras. Con la mayor base de clientes digitales del sector financiero en España, 12,4 millones (tras crecer en 600.000 en los últimos doce meses), la entidad se sitúa a la vanguardia en el desarrollo de nuevos modelos y sistemas para dar respuesta a las demandas de sus clientes.

Además, a través de CaixaBank Payments & Consumer, el Grupo lidera el mercado ibérico de medios de pago, con un parque de más de 34 millones de tarjetas comercializadas, más de 16 millones de clientes con tarjeta y una cuota por facturación en compras del 31%. En cuanto a crédito vivo, cuenta en el mercado ibérico con una cartera de 12.900 millones de euros.

En CaixaBank Payments & Consumer se engloban un total de 15 sociedades relacionadas con el mundo del consumo y del pago, que son 100% filiales o bien participadas con socios estratégicos, y contribuyen a acelerar y ampliar las capacidades de CaixaBank.