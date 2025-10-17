Carlos Torres, presidente del BBVA: ‘Es un fracaso para Cataluña y para España’

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha atribuido en parte este viernes el fracaso de la opa sobre Banco Sabadell a «cierta confusión» entre inversores sobre la expectativa de una segunda opa a mejor precio, y ha asegurado que se trata de «una oportunidad perdida para Cataluña, España y Europa».

«Capítulo cerrado» ha afirmado Torres, en declaraciones a RAC1, tras hacerse público ayer por la noche que la opa no ha salido adelante al no conseguir ni el 26 % del capital.

El ejecutivo del BBVA ha precisado que, en la decisión de los accionistas del Sabadell, ha pesado sobre todo el rechazo a la unión de los dos bancos del consejo de administración de la entidad catalana; y, después, «las perspectivas ante una segunda opa» y sobre un precio más alto de esa oferta.

Torres ha explicado que sus estimaciones de que superarían el 50 % se basaban en gran parte en cálculos sobre la intención de los inversores institucionales, pero, finalmente, ni los minoristas ni los fondos pasivos han optado por el canje.

Carlos Torres asegura que el BBVA cierra el capítulo del Sabadell y mira al futuro

«Pero no miramos atrás. Es una oportunidad perdida para todos, para accionistas y clientes, y para Cataluña, España y Europa. Cerramos el capítulo y miramos al futuro», ha subrayado, tras señalar que «hay que intentar las cosas que uno cree que tienen sentido».

A continuación, ha destacado que el BBVA tiene «un futuro brillante» y ha atribuido la subida de esta mañana de las acciones del banco en la bolsa de Nueva York a «la disipación» de la incertidumbre sobre la segunda opa.

Preguntado sobre si volverá a intentar en el futuro otra opa sobre el Sabadell, lo ha descartado y ha insistido en que es «un capítulo cerrado».

Torres ha dicho que anoche llamó al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, «para desearle lo mejor a él y a su banco».