China, satisfecha con la firma de la fase 1 del acuerdo comercial con EE.UU.

Paloma Arnaldos. Desde la Embajada de China en España consideran que la firma de la fase uno del acuerdo comercial es un paso muy importante para encontrar una solución definitiva a la escalada con Estados Unidos.

El encargado de negocios en España, Yao Fei, ha asegurado que el acuerdo rubricado se ha realizado con igualdad y respeto mutuo y que desde el bloque chino se ha buscado preservar sus intereses y tratar con flexibilidad las preocupaciones importantes de ambas partes.

Ahora miran a la fase 2, unas negociaciones que no se prevén sencillas ni tampoco breves. En esas conversaciones esperan abordar los aranceles del 25 % a productos chinos que continúan vigentes tras la firma de la fase 1. Además, esperan no tener que verse en una situación en la que no se llegue al acuerdo, un escenario excepcional, han dicho, en el que ambas partes tendrían el derecho y la libertad para retirarse de la mesa.

Yao Fei ha insistido en que China no sólo quiere abrirse al mercado estadounidense, sino que en el futuro quieren hacerlo a todo el mundo y eso incluye a la UE y concretamente a España donde -dicen- se abrirán muchas oportunidades de negocio.

En la comparecencia, el tono se endurecía al hablar de Huawei y las acusaciones de EEUU de que la tecnológica atenta contra la seguridad nacional. Según el gigante asiático, la administración americana no duda en abusar del poder estatal para golpear a una compañía china que es honesta y responsable.