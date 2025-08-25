¿Cuánto cuesta este año la vuelta al cole?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta a 1.115 padres con hijos de entre 3 y 18 años con el fin de conocer el gasto medio que tendrán que afrontar para la vuelta al cole de sus hijos durante este próximo curso. Su experiencia revela que, por término medio, cada hijo costará a los padres un total de 1.890 euros.

El gasto anual varía según el ciclo educativo, la región donde se resida, pero sobre todo del tipo de centro donde se matricule al alumno. Así, quienes acudan a un colegio o instituto público afrontarán un coste anual medio de 968 euros, por los 2.704 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 6.247 euros de quienes elijan uno privado.

Salvo en la educación pública, donde la matrícula y las cuotas son inexistentes, estos conceptos son los que más peso tienen en la factura escolar: suponen el 57% del coste anual de un centro concertado (1.222 euros de media) y el 82% de un centro privado (4.492 euros de media). Tras ellos, la principal carga económica para las familias es el comedor: 95 euros al mes en centros públicos, 127 en concertados y 146 en privados. Y le siguen las actividades extraescolares, con costes también muy distintos según el tipo de centro: 64 euros al mes en colegios e institutos públicos, 76 en concertados y 92 en privados. Estos gastos son más habituales en los ciclos de Infantil y Primaria.

El coste de los libros de texto en la vuelta al cole

Otro gasto significativo es el que se refiere a los libros de texto, que también varía según el tipo de centro: 148 euros al año en colegios e institutos públicos, 228 en centros concertados y 234 en privados; y que aumenta progresivamente según se avanza de curso. Aunque OCU recuerda que algunas Comunidades Autónomas mantienen programas de acceso a libros de texto gratuitos.

El uniforme es otro gasto a tener en cuenta y habitual en el 80% de los centros concertados, en cuyo caso viene a sumar otros 176 euros al año. El resto de los gastos corresponden a material escolar (88 euros de media año), excursiones (79 euros) y cuotas del AMPA (26 euros).

Un último factor que influye de manera decisiva en el gasto educativo es la región donde se resida. Las familias de Cataluña y Madrid son las que más gastan en educación: alrededor de 2.400 euros al año por hijo, de media. Las que menos, las familias de las dos Castillas y Galicia: alrededor de 1.100 euros, es decir, menos de la mitad.

A la vista del informe de OCU, la vuelta al cole supone un importante desembolso para las familias, especialmente para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y que se han incrementado a consecuencia de la crisis económica provocada por el Coronavirus. Por todo ello OCU pide a todas las administraciones competentes que se amplíen y generalicen las ayudas destinadas a las familias con hijos en edad escolar de forma que sobre todo para las más vulnerables se suavice la dificultad que supone afrontar los gastos de la vuelta al cole.