Cuerpo elige a Javier Muñoz para relevar a Víctor Ausin en Política Económica

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el nombramiento de Javier Muñoz Moldes como director general de Política Económica del Ministerio de Economía, relevando así en el cargo a Víctor Ausin.

Nacido en Marín (Pontevedra) en 1988, Muñoz pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la competencia, la regulación económica y las políticas públicas europeas, ha informado el ministerio en un comunicado.

Marín, graduado y máster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina, cuenta además con un máster en Competencia y Regulación de Mercados por las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona.

Javier Muñoz, el nuevo responsable de Política Económica del Ministerio de Carlos Cuerpo es un experto en temas de competencia

El economista pontevedrés sustituye en el cargo a Víctor Ausin, que ha desempeñado el cargo desde 2024, tras haber sido el director general de Macroeconomía entre 2021 y 2024.

En el sector público español, ha ocupado puestos en el Departamento de Análisis y Estudios de la presidencia del Gobierno, en el gabinete técnico y de Análisis Financiero del Tesoro Público y como responsable de asuntos europeos en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.

Fuera del sector público nacional, ha trabajado en la Autoridad Sueca de la Competencia, en el grupo farmacéutico belga UCB y en la consultora británica especializada en competencia RBB Economics, en sus oficinas de Londres y Bruselas.

En el comunicado del Ministerio de Economía, Cuerpo ha expresado «su más sincero agradecimiento» a Ausin por su contribución al análisis y desarrollo de la política económica como director general del ministerio durante los últimos 4 años.