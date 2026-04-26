Destinos de última hora para el primero de mayo

Sara Anguera. El próximo puente de mayo, que este año cae en el primero de mayo, se perfila como uno de los periodos vacacionales más dinámicos del año para el turismo español. Según datos de KAYAK, los viajeros están reforzando su apuesta por los destinos nacionales, en un contexto en el que, pese al incremento de la demanda, los precios de los desplazamientos se mantienen contenidos e incluso descienden respecto al año anterior.

En concreto, las búsquedas de vuelos domésticos han aumentado un 14% en comparación con 2025, mientras que la demanda de alquiler de vehículos crece un 6%, lo que refleja una tendencia consolidada hacia el turismo de proximidad y la flexibilidad en los desplazamientos.

Descenso de precios en vuelos y alquiler de coches para el primero de mayo

Uno de los factores más relevantes de este puente de mayo es la moderación de los precios. Los vuelos nacionales son, de media, un 4% más baratos que el año pasado, mientras que el alquiler de coches registra un descenso del 5%.

Este comportamiento resulta especialmente significativo en destinos insulares, donde se concentran algunas de las mayores bajadas. En Ibiza, el precio medio de los vuelos cae un 35%, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la reducción alcanza el 15%, lo que convierte a las islas en opciones especialmente atractivas para los viajeros que buscan optimizar presupuesto.

El coste medio del alquiler de coches se sitúa en 62 euros diarios, consolidándose como una alternativa relevante para el turismo de movilidad flexible dentro del territorio nacional.

Sevilla y Palma lideran el interés de los viajeros

En cuanto a preferencias de búsqueda, Sevilla se posiciona como el destino con mayor crecimiento, con un aumento del 43% en las consultas de vuelos. Le sigue Palma de Mallorca, que registra un incremento del 15%.

El ranking de los diez destinos nacionales más consultados lo completan Barcelona, Madrid, Ibiza, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Valencia, reflejando un equilibrio entre grandes capitales, destinos urbanos y enclaves turísticos de costa e insulares.

Bilbao, el destino más económico del puente

En términos de precios, Bilbao destaca como el destino nacional más asequible, con un coste medio de 100 euros por billete de ida y vuelta. Le siguen Madrid y Oviedo, ambos con una media de 109 euros.

Este posicionamiento refuerza el atractivo de las escapadas urbanas de corta duración, especialmente para aquellos viajeros que priorizan el control del gasto sin renunciar a destinos con oferta cultural y gastronómica.

Europa: Italia y Portugal mantienen su competitividad

En el ámbito internacional, los destinos de corta distancia continúan siendo una alternativa sólida para los viajeros españoles. Italia y Portugal destacan por su competitividad en precio y conectividad.

Milán encabeza el ranking de destinos europeos más económicos, con vuelos desde 109 euros, lo que supone una caída del 22% respecto al año anterior. Londres también se mantiene como una opción relevante, con un precio medio de 111 euros y una notable reducción del 29% en las tarifas hoteleras.

Otros destinos accesibles incluyen Lisboa (141 euros), Venecia (163 euros) y Oporto (171 euros), consolidando el atractivo del sur de Europa para escapadas breves durante el puente.

El auge de las escapadas a playas menos masificadas

Más allá de los datos de transporte y precios, el puente de mayo confirma también una tendencia hacia el turismo experiencial y de baja saturación. Viajar en estas fechas permite acceder a destinos costeros con menor presión turística antes del inicio de la temporada alta.

Entre las opciones más destacadas figuran playas como Torimbia (Asturias), rodeada de acantilados y de difícil acceso; Cala Pilar (Menorca), de arena rojiza y carácter virgen; o la conocida Playa del Silencio, también en Asturias, apreciada por su entorno natural.

En la Costa Brava, Cala Estreta ofrece un entorno prácticamente intacto, mientras que en el Parque Natural de Cabo de Gata destacan Los Genoveses y la Playa de los Muertos, ambas en Almería, caracterizadas por su paisaje abrupto y aguas cristalinas.

Por otro lado, en el norte, Oyambre (Cantabria) se presenta como una extensa playa integrada en un entorno natural protegido, mientras que en Andalucía, Cala del Aceite (Cádiz) combina accesibilidad con tranquilidad. En Murcia, Playa El Hornillo destaca por su menor afluencia, y en Carboneras, la Playa de los Muertos mantiene su atractivo paisajístico pese a su creciente popularidad.

Un puente marcado por el equilibrio entre precio y demanda

En conjunto, el puente de mayo de este año refleja una combinación poco habitual: incremento de la demanda de viajes con una reducción general de precios. Según la directora comercial de KAYAK para Europa, Natalia Díez-Rivas, “aún con un aumento del interés por los destinos españoles, los precios se mantienen competitivos, con caídas significativas en algunos destinos populares que permiten aprovechar oportunidades de ahorro”.

Este equilibrio entre interés turístico, control de precios y diversificación de destinos apunta a un puente de mayo marcado por la movilidad nacional, las escapadas cortas y la búsqueda de experiencias menos masificadas, en un contexto en el que el viajero español prioriza cada vez más la relación calidad-precio sin renunciar a la experiencia.