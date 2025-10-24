A Pedro Sánchez los vecinos lo expulsaron de Paiporta ante la indignación popular por el comportamiento del Ejecutivo de PSOE-Sumar durante la dana.

El 56% de las ayudas del Gobierno por la dana las paga el CCS que se financia con las primas de los asegurados

La mayor parte, el 56%, 3.761 millones de euros, de los 6.680 millones que el Gobierno afirma haber desembolsado en ayudas por la dana de octubre de 2024, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, corresponde a las indemnizaciones del Consorcio Compensación de Seguros (CCS). Este organismo, aunque es público no depende de los Presupuestos del Estado, y sus ingresos son a través de una prima en las pólizas de los asegurados, ya sean personas físicas (ciudadanos) o jurídicas (empresas)

El importe en ayudas directas del Gobierno de Sánchez es incluso inferior a los avales y financiación, 577 millones, frente a 756 millones. Esos 577 millones de euros es la única ayuda directa que han obtenido del Gobierno PSOE-Sumar los afectados por la dana de octubre de 2024, que dejó más de 200 muertos y miles de millones de euros en daños materiales.

La dana -en la que fallecieron 237 personas- causó enormes daños en infraestructuras, negocios, viviendas y vehículos de 78 municipios de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, que se han intentado reparar con sucesivos planes tanto estatales como autonómicos.

Los afectados por la dana, que dejó más de 200 muertos y grandes pérdidas materiales cifradas en miles de millones de euros, solo han recibido de Sánchez 577 millones en ayudas directas

La respuesta del Gobierno central se materializó, en un primer momento, en dos decretos-leyes aprobados el 5 y el 11 de noviembre de 2024, que después se han ido complementando con diversas iniciativas, incluido un segundo plan de empleo anunciado este mismo mes.

En total, el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros, que se pusieron a disposición de los afectados, tanto ciudadanos como empresarios, agricultores o ayuntamientos.

Parte de ellos en forma de avales -de los que solo se han materializado una pequeña parte- y el resto en prestaciones, ayudas e inversiones que todavía se están desplegando.

Con datos hasta el mediodía de este viernes, se han empleado 8.014 millones de estos recursos, la mayoría, 6.680 millones, en forma de ayudas y subvenciones, con los que se ha atendido a 343.283 de las solicitudes recibidas, según la información disponible en la página web de Moncloa.

Esto ha hecho que, aunque la dana no afectó al PIB -debido, en parte, al impulso de las propias ayudas-, sí ha tenido un impacto en las cuentas públicas, que Hacienda sitúa en un déficit público adicional de 5.590 millones en 2024 (0,35 % del PIB) y de 3.650 millones en los siete primeros meses de este año (0,22 % del PIB).

Papel clave del Consorcio de Compensación de Seguros

La mayor parte de los recursos desembolsados, un total de 3.761 millones de euros de los 6.680 millones, el 56%, parten del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que asume el pago de las indemnizaciones de bienes o personas asegurados que se han visto afectados por ‘riesgos extraordinarios’ como en el caso de la dana. El Consorcio de Seguros es un organismo público dependiente del Ministerio de Economía, pero financieramente lo mantienen todas las pólizas de seguros que se forman en España, a las que se carga con una prima que pagan los asegurados.

El CCS ha recibido 250.134 solicitudes de indemnización por la dana, de las que ya se han tramitado 244.823, casi el 98 % del total.

Otra de las grandes partidas de gasto han sido las ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales en las 78 localidades afectadas por la dana, por un total de 1.745 millones de euros.

El Plan Reinicia Auto+, por el que se conceden ayudas de hasta 10.000 euros para la adquisición de vehículos por parte de los ciudadanos afectados por la dana, ha recibido 41.272 solicitudes, que han supuesto la concesión de 39.662 ayudas, por un importe total de 199 millones de euros.

Entre las primeras iniciativas anunciadas estaban las ayudas directas para afectados por fallecimiento o incapacidad (15 millones desembolsados hasta ahora), por daños en viviendas y enseres (124 millones) y para corporaciones locales (90 millones).

También se han concedido ayudas directas para empresas y autónomos (342 millones), para sufragar la reposición de material de estudios de estudiantes universitarios (1,3 millones) y no universitarios (4,7 millones).

Mucho aval y poco efectivo para los afectados por la dana del Gobierno de Sánchez

Además de los 6.612 millones desembolsados en ayudas, el Gobierno ha realizado inversiones directas por 539 millones y ha puesto a disposición de hogares, autónomos y empresas 5.000 millones de euros en avales del ICO, de los que se han utilizado hasta ahora 734 millones en 3.321 operaciones.

Las actuaciones ejecutadas en infraestructuras han incluido 153 millones en obras de emergencia en carreteras y 199 en ferrocarril, así como 87,3 millones para reparar infraestructuras agrarias y explotaciones (caminos, comunidades de regantes y parcelas).

En materia de agua, se han ejecutado 95,5 millones en obras de emergencia para la recuperación de cauces e infraestructuras hidráulicas de los 252 millones declarados.

ERTE y cese de actividad

El plan de respuesta a la dana también implicó la protección de 33.651 trabajadores bajo los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor y actualmente todavía hay 853 personas que perciben la prestación por desempleo en el ámbito de estos ERTE.

A esto hay que sumar los 5.152 ceses de actividad extraordinarios para autónomos, las 37.448 solicitudes de residencia de personas extranjeras que vivían o trabajaban en zonas afectadas por la dana (33.044 de ellas resultas favorablemente) o los 35,8 millones dedicados a la contratación de desempleados para apoyar en la recuperación.