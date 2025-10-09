El Banco de España sanciona con 740.000 euros a IRB Corporation y a dos administradores

El Banco de España ha multado con 740.000 euros a IRB Corporation BS, a su administradora y a su administrador de hecho por utilizar denominaciones reservadas a las entidades de crédito u otras que puedan inducir a confusión sin estar autorizada como entidad de crédito.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una resolución del pasado 30 de septiembre del Banco de España por la que se publican las sanciones y la amonestación pública impuestas por infracción muy grave a la sociedad IRB Corporation BS, a su administradora única, Shirley Sabia Therese Van Kerkhove; y a su administrador de hecho, Hugo López.

A la entidad IRB Corporation BS, el Banco de España le ha impuesto una multa de 670.000 euros por la comisión de una infracción muy grave por haber uso de denominaciones reservadas a las entidades de crédito u otras.

Asimismo, le ha impuesto una medida accesoria de amonestación pública, con publicación en el BOE, de la identidad de la persona jurídica infractora, la naturaleza de la infracción y la sanción impuesta.

A Shirley Sabia Therese Van Kerkhove el Banco de España le ha multado con 20.000 euros y le ha impuesto una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en una entidad de crédito, por un plazo de tres años.

Por último, para Hugo López, administrador de hecho de la sociedad IRB Corporation, la sanción alcanza los 50.000 euros.

También queda inhabilitado para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en una entidad de crédito, por un plazo de ocho años.