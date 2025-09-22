El BBVA revierte la prima negativa de la opa sobre el Banco Sabadell

Banco Sabadell ha bajado el 3,92 % en bolsa este lunes, y ha liderado los descensos del principal índice del mercado español, el IBEX 35, después de que el Consejo de Administración del BBVA haya mejorado su oferta por la entidad catalana con un incremento del 10 %. Tras la mejora de la oferta y la caída de los dos valores, el BBVA logra eliminar la prima negativa para los accionistas del banco catalán de los últimos meses

Las acciones de Banco Sabadell, han bajado 0,131 euros, ese 3,92 % y han cerrado en 3,208 euros. En lo que va de año, se revaloriza el 78,84 %.

Por su parte, los títulos de BBVA, que han sido los segundos más bajistas de la tabla del IBEX, han descendido el 2,65 %, con lo que han perdido 0,435 euros, hasta los 15,975 euros. En lo que va de año, repunta el 75,67 %.

Comunicación a la CNMV

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el BBVA anunciaba que mejoraba su oferta por el Banco Sabadell, ya que ahora un título de nueva emisión del BBVA equivaldrá a 4,8376 del banco catalán.

Se trata de una mejora del 10 % respecto a la anterior oferta que BBVA dio a conocer el pasado 5 de septiembre, en la que ofrecía una acción nueva y 70 céntimos de euro en efectivo, por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que la opa de BBVA es ahora «peor» y ha dudado que puedan convencer así a los accionistas de la entidad catalana.

Con la nueva propuesta de canje, y teniendo en cuenta el precio al que cerraron este lunes las acciones del BBVA y el Sabadell, los accionistas del banco catalán obtendrían una prima del 2,938 %.

A modo de ejemplo, para quien tenga una inversión de 10.000 euros en acciones del Sabadell, estaría recibiendo 10.293,8 euros en acciones del BBVA.

El BBVA consigue así eliminar la prima negativa que existía para los accionistas del Sabadell

El analista de Bankinter Rafael Alonso, considera que el BBVA consigue así eliminar la prima negativa que existía para los accionistas del Sabadell con el canje anterior (-7,6 % con los precios de cierre del viernes).

Para Bankinter, la probabilidad de éxito de la OPA sigue reducida con las condiciones económicas actuales, porque la prima actual parece insuficiente para convencer a un porcentaje elevado del capital del Sabadell.

El analista de mercados Manuel Pinto valora que el atractivo de la oferta es «mucho mayor» ahora para el accionista del Sabadell y «podría asegurar a BBVA alcanzar al menos del 30 % del banco catalán».

Sin embargo, añade Pinto, «seguimos viendo con dudas que alcance el 50 %».

Para el experto, las caídas de Banco Sabadell en bolsa también responden a que el mercado considera que la oferta «no es suficiente».

Renta 4 Banco considera que la eliminación del componente en efectivo de la ecuación de canje, supone para los accionistas de Sabadell que tengan plusvalías, no tributar en España si la aceptación supera el 50 % de los derechos de voto de Banco Sabadell, ya que la operación sería fiscalmente neutra en este caso.