El BBVA emite 1.000 millones de euros en bonos verdes sénior a 10 años

El BBVA ha efectuado una emisión de bonos verdes sénior a diez años por importe de 1.000 millones de euros, según datos del mercado y del banco.

La colocación de estos títulos de deuda subordinada por parte del banco se ha hecho con un interés ligado al «midswap» -tipo de referencia- de la zona euro más 108 puntos básicos (partía inicialmente con un diferencial de 135 puntos básicos) y con vencimiento en 2035.

La entidad, que ha recibido peticiones por un importe de 2.850 millones, ha señalado que esta emisión «forma parte del plan de financiación mayorista previsto para 2025» y tiene como objetivo reforzar sus recursos propios para cumplir con los requisitos regulatorios de capital (MREL).

Así, con esta operación, en la que han participado como entidades colocadoras el BBVA, BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis y Nomura, el banco aumenta sus recursos propios Tier 2.

Los bonos de esta emisión, que se desembolsarán el próximo 26 de agosto y tienen un importe de 100.000 euros, se han ofertado exclusivamente a inversores profesionales y cotizarán en la bolsa Euronext Dublín.