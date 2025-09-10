El BBVA podrá cambiar su oferta por el Sabadell hasta 10 días hábiles antes de acabar plazo de aceptación

El plazo para que el BBVA pueda modificar la opa sobre el Banco Sabadell concluirá diez días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación el próximo 7 de octubre, con lo que tendrá tiempo hasta el 24 de septiembre.

Ante las dudas que había suscitado que los plazos parar cambiar la oferta difirieran entre España (cinco días hábiles antes de acabar el periodo de aceptación) y Estados Unidos (diez días hábiles), se ha analizado la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en coordinación con la autoridad que regula y supervisa los mercados de valores en Estados Unidos (SEC).

Tras ese análisis se ha decidido que el plazo que se aplicará será el de diez días hábiles antes del fin del periodo de aceptación, aquel en que los accionistas del Sabadell deben decidir si aceptan o no la oferta, que comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el 7 de octubre.

BBVA señala que había ciertos líos con los plazos

El presidente del BBVA, Carlos Torres, señaló este miércoles en una entrevista en Onda Cero que había un cierto lío con los plazos, pues mientras la legislación española establece que la oferta en una opa se puede modificar cinco días antes de que acabe el plazo de aceptación, en Estados Unidos ese plazo es de diez días hábiles antes de que venza el periodo de aceptación, pero en este caso se aplicaría la normativa más restrictiva, la estadounidense.

No obstante, Torres ha dicho que el BBVA no tiene ninguna intención de cambiar la oferta porque no hay ninguna razón para ello, algo que no comparte el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, que este martes se mostró convencido de que el BBVA la cambiará.

Al cierre de la sesión del martes en la Bolsa, la prima para los accionistas del Sabadell era negativa en un 9,20 %, es decir que si aceptaran la oferta del BBVA (una acción de nueva emisión del BBVA más 70 céntimos de euro en efectivo), perderían un 9,2 % con respecto al valor a que acabaron ayer los títulos en la sesión, 3,34 euros