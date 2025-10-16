El BBVA renuncia al Sabadell tras quedar la opa en el 25,47% de aceptación

El BBVA no ha logrado su objetivo en su opa sobre el Banco Sabadell al no obtener ni el 26 % del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control, según ha confirmado este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control de la entidad catalana.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

17 meses de opa del BBVA al Sabadell

El misterio de la opa del BBVA al Banco Sabadell se resuelve un día antes de lo previsto, ya que la CNMV había dicho que anunciaría el resultado este viernes, y de la manera más inesperada con el fracaso de la oferta.

Después de más de 17 meses desde que se lanzó la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas del banco.

Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30 % y el 50 % del capital del Sabadell, lo que abriría la puerta a que la entidad, antes de renunciar a sus planes, rebajara su aspiración inicial y se animara a lanzar una opa al obtener más del 30 %.

Se trataba del escenario más complejo, ya que el BBVA tendría que haber esperado que la CNMV le diera la guía para calcular el precio «equitativo» de esa segunda oferta y su consejo de administración tendría que haber decidido en tiempo récord si seguía adelante.

Pero al final la opa ha fracasado porque el apoyo no llegó al 30 %, con lo que el BBVA pone fin a su aventura.