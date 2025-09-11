El BCE eleva al 1,2% el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado tres décimas, hasta el 1,2 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, en tanto que ha rebajado una décima, al 1 %, el pronosticado para 2026, y ha mantenido en el 1,3 % el de 2027.

Además, el BCE ha elevado una décima, al 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2 % que la entidad mantiene como referencia para la toma de sus decisiones de política monetaria.

Para 2026 la previsión de inflación general se eleva también una décima, al 1,7 %, en tanto que para 2027 se baja al 1,9 %, una décima menos.

El comunicado publicado este jueves por el BCE dice que las nuevas proyecciones de los expertos presentan un panorama «muy similar» al de junio.

La inflación subyacente (sin energía ni alimentos) se mantendrá en el 2,4 % este año y en el 1,9 % el que viene, para bajar al 1,8 % en 2027, una décima menos a lo previsto en junio.