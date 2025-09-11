El BCE mantiene su tipo de interés en el 2%

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido este jueves su tipo de interés de referencia en el 2 %, por segunda reunión consecutiva, porque prevé que la inflación se mantendrá estable a medio plazo.

El BCE informó de que el Consejo de Gobierno deja inalterado el precio del dinero porque «la inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2 % a medio plazo» y su valoración sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios.

También mantiene la tasa de interés de las subastas semanales de refinanciación en el 2,15 %, y la facilidad de crédito, interés al que presta a los bancos a un día, en el 2,40 %.

El BCE orienta los tipos de interés a corto plazo con el tipo de interés a los depósitos de los bancos, mientras retira el exceso de liquidez y reduce su balance.

La entidad prevé que la inflación se mantenga estable a medio plazo y pronostica un crecimiento algo más elevado este año y así lo reflejan sus nuevas proyecciones macroeconómicas.

El BCE prevé ahora una inflación general del 2,1 % en 2025 (2 % en las proyecciones de junio), del 1,7 % en 2026 (1,6 %) y del 1,9 % en 2027 (2 %).

La zona del euro crecerá un 1,2 % en 2025 (0,9 % previsto en junio), un 1,0 % en 2026 (1,1 %) y un 1,3 % en 2027 (sin variación). El BCE reitera que tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según los datos económicos.

«El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos», añade el comunicado publicado tras la reunión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa.