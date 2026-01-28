Abanca está controlada por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet (c) tras su compra a precio de saldo al FROB de las antiguas cajas de ahorro gallegas.

El beneficio de Abanca cae el 25%

Abanca, presidida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, logró en 2025 un beneficio atribuido de 902,4 millones de euros, un 25 % menos que el año anterior, debido a la compra del banco portugués EuroBic, cuya integración se ha completado el pasado ejercicio, factor que explica la caída de sus resultados, según el banco nacido de la quiebra de las cajas de ahorro gallegas.

A lo largo de los últimos doce meses, el volumen de negocio de la entidad ascendió hasta los 136.000 millones de euros, un 6,1 % más que en 2024, con incrementos en todas las líneas de actividad, tanto las de financiación como las de servicios.

Estos resultados, ha destacado en rueda de prensa el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, son el resultado del «crecimiento eficiente» del negocio, que alcanza una rentabilidad del 15,1 % y la «buena gestión del balance», apoyado por una estrategia de contención del gasto de la entidad.

Abanca eleva su volumen de negocio por encima de los 136.000 millones de euros

A lo largo de 2025, el banco captó 160.000 nuevos clientes entre España y Portugal. El país luso, tras las recientes adquisiciones de otras entidades, representa ya el 16 % del volumen de negocio de Abanca.

Durante 2025, la compañía puso a disposición de familias y empresas un total de 17.500 millones de euros en nueva financiación manteniendo unos niveles de solvencia y liquidez que la sitúan en un ratio de capital (CET1) del 14,1 por ciento.

La tasa de morosidad también descendió del 2,6 % marcado en 2024 hasta situarse en un 2,1 %, y la tasa de cobertura de estos activos llega hasta el 83,7 %, con 116 millones de euros de exceso sobre provisiones contables.

El buen comportamiento tanto de España como de Portugal, con «mejor desempeño que las medias de Europa» a pesar de la «incertidumbre», ha apuntado el presidente, ha impulsado los resultados del banco, que se ha beneficiado de un entorno de crecimiento económico, aumento de los niveles de empleo y control de la inflación.