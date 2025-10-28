El caso Madoff aún sigue lastrando a HSBC

El mayor banco de Europa, HSBC, registró entre enero y septiembre un beneficio neto atribuido de 16.383 millones de dólares, una bajada interanual del 27,89 %, ante varios extraordinarios por venta de negocios, pérdidas por disolución o una provisión para gastos legales por el caso Madoff. El financiero Bernard Madoff quedó declarado culpable en 2009 y sentenciado a 150 años de prisión por once delitos federales relacionados con el esquema Ponzi o estafa piramidal, por el que defraudó más de 65.000 millones de dólares a miles de clientes en todo el mundo. Madoff, murió en la cárcel en 2021 a la edad de 82 años.

El grupo apunta específicamente al beneficio extraordinario de 3.600 millones de dólares en 2024 por las ventas de negocios en Canadá y Argentina, al reconocimiento de 2.100 millones en pérdidas tras reducirse su participación en el estatal chino Bank of Communications, y a los 1.400 millones reservados para asuntos legales, principalmente una demanda en Luxemburgo sobre la mayor estafa piramidal de la historia.

Aunque HSBC apelará todavía partes del fallo en su contra, HSBC anunció ayer el aprovisionamiento de 1.100 millones de dólares ante las «incertidumbres» sobre el posible impacto financiero de esta demanda que presentó en 2009 Herald Fund SPC por supuestamente no protegerle ante el fraude orquestado por el banquero estadounidense Bernie Madoff.

En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, HSBC indica también que su facturación se redujo un 4,38 % a lo largo de los tres primeros trimestres hasta unos 51.910 millones de dólares; excluyendo los extraordinarios, el banco asegura que habría crecido un 4,76 %.

«Progreso positivo», según HSBC

El consejero delegado del grupo, Georges Elhedery, habló de un «progreso positivo» pese a los mencionados extraordinarios, y reiteró su voluntad de transformar HSBC en «un banco simple, más ágil y centrado, construido sobre nuestros principales puntos fuertes».

Los ingresos netos por intereses aumentaron un 4,28 % hasta unos 25.598 millones de dólares, en parte gracias a los menores costos de financiación, que amortiguaron el efecto de las bajadas de tipos; la facturación derivada de comisiones avanzó un 8,87 % hasta unos 10.149 millones.

Por su parte, el margen neto de interés -diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes- se mantuvo en el 1,57 %, idéntico nivel que hace un año.

Al cierre del tercer trimestre, HSBC tenía unos 982.886 millones de dólares concedidos en créditos en términos netos, un 1,47 % más que en la misma fecha de 2024, mientras que los depósitos ascendían a unos 1,74 billones de dólares, cifra un 4,61 % superior en términos interanuales.

Hace un mes, la ratio de solvencia ‘Tier 1’ (recursos propios básicos) se situaba en el 16,9 %, 0,1 puntos por debajo del dato de finales de junio.

Sin recompras

La compañía también informó de un aumento del 24 % interanual en sus gastos operativos pese a haberse embarcado en un plan para simplificar su estructura, algo que achaca al impacto de los mencionados extraordinarios y a otros factores como una mayor inversión en tecnología o el peso de la inflación.

HSBC anunció hoy también un dividendo de 0,1 dólares por acción y confirmó que, tras concluir su último plan de recompra de acciones, valorado en 3.000 millones de dólares, no anunciará nuevas iniciativas a ese respecto durante al menos tres trimestres mientras se negocia su plan para sacar de la bolsa a su filial hongkonesa, Hang Seng Bank, la cual podría suponer un impacto neto de 125 puntos básicos en términos de reducción de capital.

De cara al futuro, el banco renueva su confianza en los retornos que podrá ofrecer, aunque advierte de riesgos como los aranceles o la posibilidad de que el auge de las bolsas a lomos de la inteligencia artificial (IA) acabe convirtiéndose en una burbuja que explote y afecte al crecimiento económico.

Las acciones de HSBC en la Bolsa de Hong Kong subieron hoy un 1,08 % hasta la pausa de la media sesión, durante la cual el banco divulgó su cuenta de resultados.