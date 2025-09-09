El CEO de Banco Sabadell, convencido de que BBVA mejorará su oferta

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, se ha mostrado convencido este martes de que el BBVA mejorará la oferta que ha hecho sobre la entidad catalana antes de finalizar el período de aceptación de la opa.

Durante una conferencia con inversores institucionales organizada por Barclays en Nueva York, González-Bueno ha asegurado que la oferta actual «no puede ser la última», dado «el atractivo» del Sabadell.

La conferencia con inversores se enmarca en la campaña que está llevando a cabo la entidad bancaria catalana para hacer llegar su mensaje sobre la opa del BBVA a sus cerca de 200.000 accionistas, que tienen en sus manos el futuro del banco.

La semana que viene tiene prevista otra conferencia de Bank of America en Londres, han informado fuentes de la entidad.

Entre estas actuaciones se plantea también remitir nuevas cartas a los accionistas para insistir en que la oferta actual infravalora la entidad.