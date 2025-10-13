El CEO del Sabadell y cinco directivos más compran acciones por valor de 710.000 euros

Seis directivos del Banco Sabadell han adquirido este lunes acciones de la entidad por valor de unos 710.000 euros, incluido el consejero delegado, César González-Bueno, que ha invertido cerca de medio millón de euros en títulos.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los directivos han comprado las acciones por un valor de entre 3,19 y 3,20 euros por título.

Las adquisiciones representan una muestra de confianza en el proyecto del Sabadell, tras la conclusión el viernes pasado del periodo de aceptación de la opa del BBVA sobre la entidad catalana y antes de que el próximo viernes se conozca el resultado de la operación.

La compras del CEO del Sabadell

González-Bueno ha adquirido las acciones en dos tramos: 24.959 títulos a 3,19 euros y otros 132.919 a 3,20 euros, según detalla la CNMV.

El director financiero de la entidad, Sergio Palavecino, ha adquirido 95.700 euros en acciones, mientras que el secretario general del comité de dirección, Gonzalo Barettino, ha comprado títulos por valor de 44.800 euros.

La directora de Personas y Sostenibilidad, Sonia Quibus, ha invertido 32.000 euros; el director de Regulación y Control de Riesgos, David Vergara, 23.350 euros, y la directora de Comunicación e Imagen Corporativa, Virginia Zafra, cerca de 10.000 euros en acciones.