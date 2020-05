El cierre previsto de sucursales bancarias se adelantará por el coronavirus

La banca española avanzará en el cierre de sucursales para ganar eficiencia aprovechando el mayor uso de los canales digitales por parte de los clientes, tras la experiencia vivida durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según coinciden distintas entidades.

Tres de los seis grandes bancos tienen claro ya que cerrarán este año al menos 500 sucursales, pero la duda es si el resto del sector actuará de forma similar tras el fuerte aumento del uso de la tecnología por parte de los clientes durante los últimos meses, que ha servido para testar la atención en remoto.

BBVA y Sabadell, antes de que estallara la crisis de la COVID-19, habían dicho públicamente que echarían la persiana de 160 y 200 sucursales en España, respectivamente, aunque ello no implicase recortes de personal sino más bien una redistribución de plantilla.

Bankia, que también suele llevar a cabo este tipo de ajustes cada año y por eso preveía la clausura de sucursales en 2020, acaba de avanzar a los sindicatos que cerrará este año 140 oficinas sin ajustes de empleo y teniendo en cuenta la cercanía de otro punto de atención al cliente.

Por lo tanto desaparecerán este año 500 sucursales sólo con los cierres previstos por BBVA, Sabadell y Bankia.

Pero esa cifra será aún mayor si se tiene en cuenta que CaixaBank tenía previsto cerrar en un periodo de tres años (2019-2021) unas 800 sucursales.

No obstante, la situación no es igual en todos los bancos ya que, oficialmente, Santander y Bankinter no tienen sobre la mesa planes para ajustar su red este año, recuerdan a Efe desde ambas entidades.

En el caso del Banco Santander hay que tener presente que la entidad cerró 1.150 sucursales tras su fusión con Popular, mientras que Bankinter mantiene prácticamente el mismo número de sucursales desde hace una década.