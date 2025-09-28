El Banco Sabadell aprobó el 6 de agosto en dos juntas extraordinarias la venta de TSB y el pago de dividendo en su estrategia contra la opa del BBVA.

El consejo del Sabadell ultima el ‘no’ a la oferta mejorada del BBVA con una única duda

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne esta semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA, como ha ocurrido con la primera de ellas. Pero en los mercados hay una duda o interrogante si en esta ocasión, como en las anteriores habrá unanimidad. Y esta no es otra que la posición que adoptará el consejero mexicano David Martínez, que representa el 3,86% del capital, la mayor parte de forma indirecta a través de la sociedad Fintech Europe.

Participación de los consejero del Banco Sabadell

Nota discordante en el consejo del Banco Sabadell

David Martínez representa en el consejo del Sabadell el 3,86% del capital, el 99,99% de forma indirecta mediante la sociedad Fintech Europe. Es de lejos el consejero en el órgano de gobierno del Sabadell con más acciones del banco. Le sigue Josep Oliu, el presidente, pero solo tiene el 0,16%, mientras el consejo delegado, César González-Bueno, cuenta con el 0,04%.

La dirección del banco consideró hace dos semanas que la oferta original de la opa infravaloraba la entidad y recomendó no acudir al canje en un informe que incluía la nota discordante de Martínez, consejero dominical por Fintech Europe, uno de los principales accionistas, que dejó constancia de que ve con buenos ojos la opa pero demandó al BBVA una oferta «competitiva».

En su opinión, la opa constituye «la estrategia acertada para ambas instituciones», pero reclama que el banco vasco plantee un canje capaz de atraer al menos a la mitad del capital.

El inversor mexicano, como el resto del consejo, deberá volver a fijar su posición en el nuevo informe que emitirá el Sabadell, lo que aportará claridad sobre la acogida a la mejora presentada por el BBVA.

El martes, plazo límite

El Sabadell dispone hasta el martes para evaluar el aumento del 10 % en el valor del canje propuesto por el BBVA para hacerse con el control de la entidad catalana, una oferta que el consejero delegado, César González-Bueno, ha tildado de «débil y mala».

Además del incremento en el precio, la contraprestación planteada por el banco presidido por Carlos Torres será íntegramente en acciones, lo que evitaría que los accionistas con plusvalías tributaran en España, siempre que la aceptación supere el 50 %.

Con este movimiento, el BBVA trata de neutralizar uno de los argumentos utilizados por el Sabadell en los últimos meses, al advertir a los accionistas sobre la carga fiscal que implicaría el canje. Con todo, la fiscalidad sería distinta si no se supera ese umbral del 50 %, uno de los escenarios plausibles en la recta final de la opa.

Los minoritarios, en contra

Los accionistas minoritarios han reiterado por su parte su rechazo a la opa, al menos en las condiciones actuales.

Unos 600 titulares, agrupados en una asociación con sede en el Gremio de Fabricantes de Sabadell, entidad fundacional del banco, han recalcado esta semana que no venderán sus títulos por debajo de una prima superior al 30 %.

La percepción de que los minoritarios se resisten al canje se refuerza con las palabras de González-Bueno, que recientemente aseguró que ninguno de los accionistas con sus títulos depositados en la entidad —alrededor del 80 %— ha aceptado la oferta.

Posibilidad de una segunda opa del BBVA sobre el Sabadell

Uno de los factores que pueden tensar la recta final de la opa es la posibilidad de que la aceptación quede entre el 30 % y el 50 % y el BBVA decida seguir adelante con la operación, una opción que la entidad asegura no tener intención de ejecutar, aunque se ha reservado el derecho.

Ese escenario abriría la puerta a una segunda opa en efectivo, cuyo precio por acción debería ser validado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y podría situarse por encima del actual.

Se trata de una variable más a considerar por los inversores antes de que concluya el plazo de aceptación de la primera opa, extendido con la nueva oferta hasta el próximo 10 de octubre.