El socialista Narcís Serra, ex presidente de Catalunya Caixa, una de las quiebras más sonadas y una de las entidades a la que más dinero inyectó el FROB.

El FROB solo recupera 6.922 millones de los 58.600 que inyectó principalmente en las cajas de ahorro gestionadas por políticos

El FROB, la autoridad española de resolución ejecutiva de entidades bancarias creada en 2009, solo ha logrado recuperar 16 años después 6.922 millones de euros, un 12%, de las ayudas públicas de los 58.600 millones que tuvo que conceder en la crisis financiera de 2008 especialmente a las cajas de ahorro, que estaban gestionadas en la mayoría de los casos por políticos de distintos partidos, La primera en caer fue la de Castilla-La Mancha dirigida por el histórico dirigente socialista Hernández Moltó. Luego le siguieron, entre otras, Catalunya Caixa, en manos del exministro socialista Narcis Serra, o Caja Madrid, de la que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue consejero de su Asamblea General entre 2004 y 2009 y que votó a favor de las preferentes que luego arruinaron a miles de ahorradores.

La mayoría de la banca privada no necesito ayudas del Estado. Ni Banco Santander, ni BBVA, ni Banco Sabadell, ni Bankinter, ni siquiera el Banco Popular, aunque luego quebró en 2017 por otros motivos, ni CaixaBank, de las pocas cajas que se salvaron, necesitó dinero público para hacer frente a la grave crisis desatada en el año 2008 cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó España como un páramo cuando perdido las elecciones generales de 2011.

El FROB cifra en 4.477 millones los recuperados por venta de entidades

Álvaro López Barceló, actual presidente del FROB, que compareció ayer en la Comisión de Economía del Congreso, ha señalado que de esos únicos 6.922 millones recuperados, 4.477 millones se obtuvieron con la venta de entidades (1.565 millones) y el repago de ‘cocos’ (bonos eventualmente convertibles en acciones) y participaciones preferentes suscritas por el Frob (2.912 millones). Las tres ventas más importantes que hizo el FROB y todas ellas a precio de saldo fueron: Las cajas de ahorro gallegas al banquero venezolano Juan Carlos Escotet para constituir hoy Abanca. Caixa Catalunya que fue comprada por el BBVA y el Banco de Valencia que se lo quedó CaixaBank.

En Bankia, hoy en manos de CaixaBank tras una fusión amistosa, el FROB sigue manteniendo un 17% del capital y el Gobierno de Sánchez no tiene planes para venderlo. Lo que si llama la atención es que solo dispone de un consejero en Caixabank, cuando en otras empresas públicas y cotizadas, como Redeia, Aena o Indra sus consejos están llenos de representantes del PSOE.

Según ha indicado, otros 1.445 millones de euros obtenidos por el FROB corresponden al cobro de intereses procedentes de ‘cocos’ y participaciones preferentes suscritas por el FROB, y 1.000 millones de euros por los dividendos recibidos en 2024 y 2025 (490 millones y 510 millones) procedentes de BFA, la sociedad tenedora de la participación del FROB en Caixabank.