Mónica García, la ministra de Sanidad por la cuota de Sumar en el Gobierno de Sánchez que tiene en huelga a todos los médicos de España.

El Gobierno defiende en vivienda lo que niega en sanidad: la colaboración pública-privada

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, insiste en que el problema de vivienda es de tal magnitud que es «inexcusable, inevitable y necesaria» la colaboración público-privada para aumentar la oferta y garantizar a la ciudadanía una vivienda, digna, adecuada y asequible.

Llama la atención si para atajar el grave problema de la vivienda el Gobierno ataque de forma selectivo porque o hace en Madrid y no en Cataluña, la colaboración pública-privada en sanidad. Por cierto, la Comunidad de Madrid lidera por cuarto año consecutivo los tiempos de espera por paciente más bajos de toda España para operaciones quirúrgicas no urgentes, tal y como refleja el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, actualizado a diciembre de 2025.

Sánchez y Montero están intentando poner en primera línea de debate a la sanidad pública en las elecciones autonómicas andaluzas, un desastre, por cierto cuando gobernaba el PSOE en aquella comunidad. Su defensa de lo público lo deja en evidencia y el modelo público-privado de Madrid destaca en todo España. Según el propio ministerio de Sanidad, dirigido por la ultraizquierdista Mónica García, la Comunidad de Madrid registra 50 días de demora para este tipo de cirugías, muy por debajo de los 121 de media nacional, y de regiones como Cataluña, disparada a 142 días, casi el triple. Además, tiene la cifra más baja de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación -apenas el 0,8%- frente el 21,6% en el conjunto de España, o el 32% de Cataluña.

El Ministerio de Sanidad, que dirige la ultraizquierdista Mónica García, destaca a Madrid como el mejor sistema sanitario de España

Madrid también está entre las CCAA con menor tiempo de espera en la atención de las consultas por parte de los especialistas médicos. Así, a diciembre de 2025 se ha situado en los 68 días, mientras que la media española alcanza 102 (un 33% más que la Comunidad de Madrid). En otras regiones como Navarra, este guarismo sube a 152 días, y a 120 en el caso Cataluña.

La tecnología más avanzada, los mejores profesionales y una gran coordinación de equipos logran que Madrid siga siendo la CCAA de España con la menor demora para una operación quirúrgica en sus hospitales. Para este año 2026, su sanidad pública dispone de una inversión histórica con más de 11.000 millones de euros, el 36% de todo su presupuesto. Seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los 10 mejores de España, con La Paz y el Gregoria Marañón como los dos primeros del ranking.

La mejor sanidad de España mira al futuro con el inicio de las obras de su Ciudad de la Salud, con 1.000 millones de inversión previstos para el complejo sanitario público más grande de Europa y los últimos avances en la tecnología del sector.

El Gobierno de PSOE-Sumar recurre al sector privado para resolver el problema de la vivienda porque el público se ha mostrado tan ineficaz como inútil para afrontarlo

Por eso no es de extrañar que el Gobierno de PSOE-Sumar quiere implicar de lleno al sector privado, por que el ‘publico’ se ha mostrado ineficaz e inútil a la hora de afrontar y resolver tan grave problema. En el Encuentro del Sector Inmobiliario organizado este lunes por el diario Expansión, ha recalcado que es imprescindible actuar conjuntamente en la cooperación entre las administraciones con programas que vayan en la misma dirección dado que el problema de la vivienda es especialmente complejo, poliédrico, tiene muchas aristas y no son únicas y univocas las soluciones.

Tras reconocer que hay un gran problema de oferta, Lucas ha asegurado que necesitamos entre todos avanzar en las soluciones ya que aunque hay una demanda especialmente activada y gran numero de personas que buscan vivienda partimos de una producción de viviendas menos «exigente» que la que necesitamos.

Asimismo, ha asegurado que necesitamos más movilización de suelo en desarrollo, ya que hay capacidad para 2,4 millones de potenciales viviendas a las que se unen 236.000 ya en desarrollo. Aboga por más colaboración y simplificar procedimientos.

Erre que erre con Casa 47

También se ha referido a Casa 47, la nueva empresa de vivienda y suelo que asumirá 45.000 viviendas de Sareb para alquiler asequible, así como al PERTE para la industrializar vivienda y que avanza con paso firme en líneas de financiación específicas concretas que tengan en cuenta la producción industrial de los elementos modulares y que se va a presentar una propuesta de manera inminente. También ha avanzado que se trabaja también una plataforma colaborativa entre administraciones y el sector para avanzar en el ‘expertise’ de todo el ámbito.

Además del nuevo Plan Estatal de vivienda, ha indicado que se está trabajando en la financiación con una propuesta exigente con el ICO y con el fondo soberano, y trabajando en el nuevo plan de rehabilitación.