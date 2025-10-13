El Gobierno propone aumentar las cuotas de autónomos desde los 217 hasta los 796 euros

El Gobierno ha planteado este lunes una propuesta de esquema de cuotas de los trabajadores autónomos para 2026, que parte de los 217,37 euros para rendimientos inferiores a 670 euros mensuales, y llega hasta los 796,24 euros para aquellos que superen los 6.000 euros al mes.

La propuesta para 2026 supone elevar en 17 euros la cuota más baja para este año (200 euros) y subir en 206 euros, desde los 590 euros vigentes, la más elevada, según el documento presentado por el Ministerio de Inclusión en la reunión de este lunes con patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos y al que ha tenido acceso EFE.

El esquema plantea quince tramos con subidas que varían en cada uno de ellos.

Por ejemplo, en el tramo seis (entre 2.030 y 2.330 euros de rendimientos) la cuota pasa de 390 a 428,53 euros, y en el diez, entre 3.620 y 4.050 euros, sube de 490 euros a 592,95 euros para este próximo 2026.

La propuesta del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros

Para 2027, la propuesta del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros para el más elevado. De cara a 2028, el planteamiento comienza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros.

«Los tramos de cotización se parecen mucho a los que todas las organizaciones, tanto sindicales como patronales y las asociaciones de autónomos, acordamos poner en marcha en el año 2022», ha subrayado tras la reunión el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

En declaraciones remitidas a las medios, Abad ha señalado que estudiarán la propuesta y ha reclamado ya establecer un tramo inferior al más bajo para autónomos del ámbito artístico o de los creadores de contenido que, estando dentro de otros regímenes ya afiliados, puedan tener acceso a ser autónomos siempre que esos ingresos no superen los 4000 euros al año.

ATA tacha de «sablazo» la propuesta

Por su parte, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha considerado que esta propuesta es «un nuevo sablazo» para los autónomos y se ha quejado de que plantee subir las cotizaciones el próximo año en 200 euros a quien no paga ni 3.000 euros.

Asimismo, ha cuantificado, las cuotas subirán en 450 euros al año a quien gana 30.000 y entre 1.000 y 2.500 euros a quien gane más de 38.000 euros.

«Y eso solo en 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Con el aval de ATA, no», ha dejado claro Amor, quien ha solicitado que se lleve el planteamiento como decreto ley al Congreso «para que se retraten los partidos».

Respecto a la propuesta de mejora del cese de actividad, Amor ha considerado que se trata de «un bluf», ya que actualmente están denegando el 60 % de las solicitudes de la prestación y con los cambios planteados pasaríamos a que denegaran el 40 %.

Las cuotas se establecen en función de horquillas de rendimientos de los autónomos

De las negociaciones de esta mesa debe salir un nuevo esquema de cotización de los trabajadores autónomos para los próximos tres años, 2026, 2027 y 2028, en lo que será otro trienio de tránsito hacia un sistema totalmente vinculado a los ingresos reales que deberá estar implantado en 2032.

Las cuotas se establecen en función de horquillas de rendimientos y los autónomos pueden cambiar varias veces de tramo para ajustar al máximo posible su mensualidad a su volumen de negocio.

Gobierno, agentes sociales y asociaciones de autónomos pactaron en 2022 este calendario y se emplazaron a negociar cada tres años nuevas cuotas que se correspondan a distintos tramos de ingresos.

También acordaron que, después de cada ejercicio se haría un ajuste o regularización para ver si cada autónomo había cotizado de acuerdo a sus ingresos o se había quedado por encima o por debajo, lo que requería devoluciones o pagos adicionales a la Seguridad Social.