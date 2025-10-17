El Gobierno y la Generalitat firman el traspaso de 13.000 pisos y 300 solares del Sepes a Cataluña

La Generalitat y el Ministerio de Vivienda han culminado este viernes una cesión más del Gobierno de Sánchez a Cataluña con la firma del traspaso de unos 300 solares y unos 13.000 pisos situados en Cataluña propiedad de Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por la ministra del ramo, la ineficiente Isabel Rodríguez -nunca en España la vivienda había subido tanto de precios y nunca en España la oferta había sido tan baja para cubrir la demanda, lo que tensiona el mercado- que como última idea para combatir la crisis de la vivienda ha lanzado un teléfono gratuito de información, el 0,47, medida calificada como «tomadura de pelo» por Podemos, uno de los socios satélite del Ejecutivo de Sánchez.

El protocolo establece el nuevo marco de gestión de estos pisos y solares ubicados en Cataluña, procedentes de la sociedad pública de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria Sareb, y que ahora se pondrán a disposición de las políticas de vivienda de la Generalitat.

El documento ha quedado firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, al que ha asistido también, entre otros, la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque.

Cataluña es la única comunidad autónoma española a la que el Gobierno de Sánchez ha traspasado pisos y solares del Sepes para su gestión

Este es el primer convenio que firma el Gobierno con una comunidad autónoma para ceder pisos y solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y colaborar en su gestión. En el conjunto de España, Sepes cuenta con unos 44.000 pisos y miles de solares, aunque no ha negociado con ninguna otra comunidad autónoma su traspaso, excepto en el caso de Cataluña que ya tiene esos activos inmobiliarios en su poder,

Durante los parlamentos, Illa ha puesto en valor la política que está llevando a cabo la Generalitat para facilitar el acceso a la vivienda y ha subrayado que el ejecutivo que preside «no tendrá miramientos» y «no renunciará a nada» a la hora de intentar mejorar la situación actual.

«Vamos a todas con la vivienda. Y estamos abiertos a cualquier idea realista y viable. Somos ambiciosos y no nos temblarán las piernas a la hora de tomar decisiones», ha dicho, aunque ha advertido de que la solución a la crisis de la vivienda no será inmediata y requiere tiempo y «constancia».

En principio, los 300 solares cedidos pasarán a formar parte de la Reserva Pública de Solares de Cataluña, de modo que la Generalitat gestionará estos terrenos durante los próximos 75 años, en las mismas condiciones en las que lo hace con suelos traspasados por otras administraciones.

Un parque público permanente

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado la voluntad del Ejecutivo, compartida por el Govern, de crear un parque público de viviendas permanente, es decir, «a perpetuidad», a diferencia de las políticas del pasado que facilitaron el pase al mercado privado de los pisos bajo protección.

Isabel Rodríguez ha puesto el acto de hoy como ejemplo de una política que pretende «revertir los daños de otras crisis» y «de devolver a los españoles lo que no debió dejar de ser de ellos», en referencia a los centenares de miles de familias que perdieron sus casas durante la gran crisis y acabaron en manos de los bancos.

Y para terminar el acto, un podo de lección demagógica por parte de la ministra de Vivienda: «Ahora hemos recuperado esas casas, que quedaron entregadas a los bancos y pagadas por nuestros impuestos para ponerlas a disposición de los ciudadanos», ha dicho.