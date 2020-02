El juez ve indicios de que el BBVA contrató a Villarejo para investigar al líder de Ausbanc

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, considera que de las diligencias de investigación practicadas se desprende que el líder de Ausbanc, Luis Pineda, “habría sido investigado a instancia del BBVA”, junto con “su entorno familiar, societario y patrimonial”. Una trama que ya ha sido denunciada por su abogado, Miguel Durán.

PUBLICIDAD

En un auto fechado el pasado 30 de enero, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado hace referencia a la presunta investigación a Pineda, que está personado como acusación particular en esta pieza, en la que se investigan los supuestos trabajos de espionaje presuntamente encargados por el BBVA a Villarejo entre 2004 y 2017.

Pineda, por su parte, pidió la semana pasada anular el juicio que sigue contra él la Audiencia Nacional por una presunta trama de extorsiones alegando que es consecuencia de un montaje de BBVA y el excomisario José Villarejo para destruirle con una denuncia falsa cuando ganaba pleitos contra cláusulas abusivas de bancos.

En ese juicio Pineda se enfrenta a una petición de 118 años de cárcel, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a casi 25.

PUBLICIDAD

El magistrado afirma que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo hasta ahora, Pineda “habría sido investigado a instancia de BBVA”, pero no así Luis Suárez Jordana, director de la revista Ausbanc y ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar.

Según el juez, no está justificada su condición de perjudicado, por lo que no acepta su personación como acusación particular.

Este lunes se ha conocido otro auto donde el juez sostiene que la “múltiple contratación” del excomisario por parte de “altos directivos” del BBVA para supuestas labores de espionaje se llevó a cabo “a cambio de elevadas sumas de dinero”, habiéndose localizado abonos en las cuentas de Cenyt, propiedad de Villarejo, por más de 10,2 millones de euros.

En esta pieza se investigan “las contrataciones que desde el año 2004 altos directivos de la entidad BBVA aún no identificados, a través de su jefe de seguridad Julio Corrochano, antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía, habrían efectuado” con Cenyt.