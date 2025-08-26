Montero, candidata del PSOE de Sánchez a la Junta de Andalucía, tendrá muy difícil explicar la quita de deuda pactada con los separatistas para Cataluña.

El PP presiona a Montero con la quita de deuda pactada por Sánchez con los separatistas de Cataluña

El Grupo Popular (GP) ha formalizado este martes en la Diputación Permanente su petición urgente para que comparezca en el Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, además de candidata del PSOE de Pedro Sánchez a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en relación con la quita de la deuda que prepara el Gobierno para contentar a sus socios separatistas, tras el pacto de Sánchez con ellos al margen del resto de las autonomías españolas.

El Gobierno prevé aprobar en septiembre esta quita de deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que pactó en febrero con ERC como parte de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Esta condonación, en el caso de la Generalitat, alcanza el 19,9 % del total.

El diputado del PP Juan Bravo ha defendido ante la Diputación Permanente que el Gobierno «pretende normalizar la condonación de una deuda, que es el cupo separatista y el pago de un chantaje».

«Se trata de una hoja de ruta, un cheque en blanco, a costa de la soberanía nacional», ha precisado Bravo.

Teresa Jordá, portavoz de ERC en esta materia, ha señalado que se trata de «un buen acuerdo, que hace justicia».

Ha opinado, en el regreso a la actividad del Congreso tras las vacaciones, que el sistema de financiación del Estado «está caducado desde hace una década».

Por el Grupo Socialista, Patricia Blanquer ha puesto el énfasis en que la comparecencia de Montero en el Congreso «no es urgente, por cuanto no tiene fundamento la falta de explicaciones del Gobierno».

Ha agregado que la petición del GP «no se sostiene porque tampoco quieren ofrecer una alternativa».