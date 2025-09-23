El precio de los hoteles en España se dispara un 60% en cuatro años

Los precios de los hoteles españoles subieron un 5,8 % en agosto -cuando se registró un récord de pernoctaciones- para dar continuidad así a una tendencia que se observa desde la primavera de 2021, tras el parón de la pandemia, para concatenar así 51 meses al alza, es decir, en cuatro años y tres meses. En ese periodo se han disparado un 60%

Así se deduce de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el de agosto fue el tercer mayor incremento interanual de precios en lo que va de año.

El más pronunciado fue el del 6,9 % registrado en abril, afectado por el hecho de que este año la Semana Santa cayera en ese mes, mientras que en 2024 fue en marzo, lo que distorsiona las comparaciones.

Los hoteles, un 60 % más caros que hace cuatro años

Por comunidades, la mayor subida se registró en Madrid (12,2 %) y la menor en Cataluña (1,5 %), y por categorías, los que más subieron fueron los establecimientos de tres estrellas (8,2 %).

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 155,7 euros en agosto, lo que supuso un aumento del 6,1 % interanual, al tiempo que el ingreso medio diario por habitación disponible, que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 125 euros, con una subida del 7 %.

Esos 125 euros facturados por cada habitación disponible son más de un 60 % superiores a los 77,6 euros facturados en agosto de 2021, cuando la actividad hotelera española ya recuperaba el pulso tras la pandemia desatada en marzo de 2020.

Por lo que se refiere a la ocupación, en agosto se cubrieron el 75,5 % de las plazas ofertadas, igual que un año antes, con Islas Baleares a la cabeza (89,6 %). En Palma-Calvià se logró el mayor grado de ocupación para una zona turística (92,6 %) y en Denia el mayor para un punto turístico (94,2 %).

El mayor número de noches en hoteles de la historia

En contraposición con los fuertes y constantes incrementos en los precios, el número de pernoctaciones hoteleras registró en agosto un aumento más contenido, del 0,9 % interanual, en línea con la contención que viene mostrando durante este año, en el que incluso ha habido meses con caídas.

El incremento de las pernoctaciones fue posible un mes más por el tirón de los viajeros no residentes, que elevaron un 1,7 % interanual sus noches de hotel. Las noches de los residentes, en cambio, descendieron un 0,5 % respecto a agosto de 2024.

En cualquier caso, en agosto se registraron 48,18 millones de pernoctaciones, la cifra más alta jamás registrada. También fue récord la cifra de 254,16 millones de noches acumuladas en los ocho primeros meses del año.

Con este avance se logra mantener el avance acumulado en 2025. Así, durante los ocho primeros meses del año las pernoctaciones crecieron un 0,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, un porcentaje que hasta mayo arrojaba caídas.

Británicos, uno de cada cuatro extranjeros

Los viajeros procedentes del Reino Unido volvieron a liderar las pernoctaciones de extranjeros durante el mes pasado, tal y como viene ocurriendo desde enero de 2022. Así, uno de cada cuatro extranjeros que durmieron en hoteles españoles fueron británicos (el 25,4 % del total).

Por detrás, los viajeros procedentes de Alemania supusieron el 15,1 %, los de Francia el 11,8 %, los de Italia el 6,1 % y los de Países Bajos el 4,9 %.

Respecto a los destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en agosto, mientras que los no residentes apostaron por este orden por Islas Baleares, Cataluña y Canarias.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,5 millones, y los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Calvià y Madrid.