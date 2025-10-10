El presidente del BBVA denuncia bulos e informaciones falsas durante la opa al Sabadell

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha calificado como bulos y falsas y sesgadas algunas informaciones publicadas durante el proceso de su opa al Banco Sabadell, cuyo plazo de aceptación termina este viernes y cuyo resultado se conocerá el próximo 17 de octubre.

En una entrevista radiofónica, Torres Vila se refería así a algunas informaciones que apuntaban a un acuerdo con el magnate mexicano David Martínez, que posee un 3,86 % de Banco Sabadell y que ya anunció que acudiría a la oferta.

Martínez, ha dicho Torres Vila, ha acudido a la opa por voluntad propia, pero con estos bulos se ha intentado confundir a los accionistas del banco.

El presidente de BBVA ha rechazado que vaya a haber una segunda opa si la actual no llega a término, y es que aunque «es una posibilidad», no tiene sentido esperar a esa segunda oferta «digan lo que digan».

El presidente de BBVA denunció ya el pasado martes en una entrevista en Radio Intereconomía que Sabadell está “dificultando que los accionistas que tienen depositadas en su entidad puedan acudir a la oferta”. Además señalaba que el mensaje de que habrá segunda OPA es “confuso y trata de confundir a los accionistas”. “No tiene sentido esperar a oportunidades que son inciertas y que no tienen ningún atractivo. Nuestra oferta es imbatible y el accionista de Sabadell tiene mucho que ganar aceptando la oferta”, apuntó.

La postura de los inversores institucionales en la opa del BBVA al Sabadell

Añadió en esa entrevista en el programa Capital Intereconomía que sobre la posición de los inversores institucionales, Torres Vila explicó que por la información que les trasladan en las reuniones que han mantenido estos días, no ha encontrado “ningún inversor institucional que no tuviera claro que había que aceptar y que iban a aceptar la propuesta que les hacemos”.

Preguntado por David Martínez, el tercer accionista de Sabadell y que ya ha manifestado su intención de acudir a la OPA, destacó que es un “referente, es un inversor profesional, sabe lo que hace, es el mayor accionista individual del Sabadell. Tiene claro que esta unión que crea un banco más fuerte tiene mucho sentido estratégico Si yo fuera accionista del Sabadell me miraría en el espejo de David Martínez”.