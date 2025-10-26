El presidente del Instituto Ifo alerta de la arriesgada situación económica alemana

Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo, uno de los centros de estudios económicos más prestigiosos de Alemania, alertó de la situación económica del país, que después de encajar dos años consecutivos de recesión en 2023 y 2024, en opinión de este experto, podría verse inmersa en una fase de lustros sin crecimiento.

«Millones de ciudadanos ya viven que su nivel de vida baja», dijo Fuest en una entrevista publicada en la edición dominical del diario Bild.

Alertó de que Alemania está amenazada de vivir «circunstancias italianas», expresión que alude a una «depresión de 25 años», según el periódico alemán.

La situación en Alemania, dramática, señala el presidente del Ifo

«Alemania se encuentra desde hace años en una bajada económica. La situación es, entretanto, dramática», abundó Fuest, quien destacó que uno de los principales problemas del país es la caída de las inversiones privadas, algo que a medio plazo significa «menos crecimiento, menos recaudación de impuestos y menos dinero para los servicios del Estado».

Fuest señaló que, para recuperar el crecimiento, el Gobierno del canciller Friedrich Merz debería presentar en los próximos seis meses «un concepto de amplias reformas» con, entre otras cosas, menos impuestos y burocracia, factores que lastran a la economía.

La economía de Alemania, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial, encajó dos años consecutivos en recesión en 2023 y 2024, años en los que se contrajo el PIB germano un 0,3 % y un 0,2 %, respectivamente.

Para 2025, el Gobierno alemán prevé que la economía vuelva a crecer ligeramente, con una expansión del 0,2 %, mientras que para 2026 y 2027 las proyecciones del Ejecutivo muestran, respectivamente, un alza del PIB del 1,3 % y del 1,4 %.