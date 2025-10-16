El prófugo Puigdemont y el socialista Illa se alegran del fracaso del BBVA en el Sabadell

El prófugo de la Justicia española, presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves que no haya prosperado la opa del BBVA al Banco Sabadell: «El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado». Por su parte, el actual presidente de ese comunidad autónoma, el socialista Salvador Illa, afirma que que el desenlace de la opa «confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña».

Así ha reaccionado el prófugo Puigdemont, que obliga a Sánchez a negociar los destinos de España en Suiza, bien con Zapatero o el propio Illa como mediador, en un mensaje en la red social X después de que el BBVA haya fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al no obtener ni el 26 % del capital de la entidad catalana, con lo que pone punto y final a su intento de hacerse con su control.

En concreto, el BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control de la entidad catalana.

«El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la opa no prosperase; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras», ha añadido Puigdemont en su mensaje.

Illa defiende un sistema bancario adaptado a la realidad catalana tras fracasar la opa del BBVA al Sabadell

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que el desenlace de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell «confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial», y añade que «ahora hay que mirar adelante».

En un breve mensaje en su cuenta de X, Illa se refiere así al resultado de la opa, que no ha salido adelante, al no alcanzar BBVA ni el 26 % del capital de Banco Sabadell.

«Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña», asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador.

Illa, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el «papel ejemplar» que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV. Aunque, sin embargo, Illa no hace mención a la fuerte presión política que ha sufrido esta operación desde todos los estamentos catalanes que llevaron a Sánchez a endurecer las condiciones con las que aprobó la fusión de ambos bancos la propia CNMC.