El Sabadell califica la mejora de oferta del BBVA de ‘peor que la original’

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que la mejora en un 10 % de la oferta de la opa que el BBVA ha lanzado sobre el banco no sólo siguen siendo «débil y mala», sino que es «peor que la original».

En una entrevista radiofónica, González-Bueno ha destacado que el Sabadell se ha revalorizado más del 80 % desde el anuncio de la opa, en tanto que el BBVA ha tenido un comportamiento peor en bolsa.

Ni él ni el presidente del Sabadell, Josep Oliu, van a acudir a la oferta sean cuales sean los términos, ha anticipado, aunque será el consejo de administración el que decida sobre la nueva oferta.

González-Bueno ha rechazado también que, tal y como apunta el BBVA, de llevarse a cabo en las nuevas condiciones la operación sería «fiscalmente neutra», ya que los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación de la opa supera el 50 % de los derechos de voto del Sabadell.

En su opinión, dicha «neutralidad fiscal» sólo se produciría si se supera el 50 %, algo inviable, por lo que existe «un gran riesgo de pago de impuestos».

González-Bueno, CEO del Sabadell, está convencido de que habrá una segunda opa del BBVA

De ahí su convicción de que habrá una segunda opa, ya que «si voy a la primera me quedo con las acciones, y si está por debajo del 50 % pago impuestos, y gordos»; el incentivo para los accionistas es esperar a la segunda, que sería en efectivo.

Los grandes inversores institucionales a los que se han explicado los términos de la oferta se han mostrado reacios a acudir, «ni locos», ha señalado alguno, algo que González-Bueno ve lógico, puesto que «no tiene ningún sentido».