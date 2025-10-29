El Sabadell entregará 300 acciones a cada empleado tras el fracaso de la opa del BBVA, según CCOO

El Banco Sabadell entregará 300 acciones de la entidad a cada uno de sus empleados en España como reconocimiento a su labor durante el proceso de la opa del BBVA, que fracasó al no alcanzar el umbral de aceptación requerido, según CCOO.

Al precio actual de mercado de los títulos del Sabadell, en torno a 3,2 euros, cada trabajador recibirá un paquete valorado en unos 960 euros.

El sindicato ha avanzado este miércoles la medida que prepara la dirección y ha agradecido en un comunicado el reconocimiento al «éxito colectivo» que, afirma, ha supuesto evitar la absorción del banco.