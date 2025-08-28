El Banco Sabadell aprobó el 6 de agosto en dos juntas extraordinarias la venta de TSB y el pago de dividendo.

El Sabadell reparte este viernes 370 millones entre sus accionistas

Banco Sabadell abona este viernes, 29 de agosto, el primer dividendo ordinario a cuenta de los resultados de 2025 por un importe en efectivo de 7 céntimos brutos por acción, una retribución total de 370 millones de euros que llega en el último tramo de la opa del BBVA sobre la entidad catalana.

El pago de este dividendo forma parte del paquete de 1.300 millones que el Sabadell tiene previsto repartir entre sus accionistas a cuenta del ejercicio de 2025, tal y como contempla el plan estratégico de la entidad, publicado el pasado julio.

El próximo diciembre llegará un segundo dividendo y, entre marzo y abril del año que viene, un tercero, lo que convertirá este ejercicio en un año excepcional ya que el banco catalán suele distribuir sólo dos dividendos al año (a final de año y en el momento de la celebración de la junta de accionistas).

Los 370 millones del dividendo del próximo 29 de agosto lo cobrarán los inversores que sean titulares de una acción del banco a cierre del día de hoy, martes.

6.300 millones en tres años, la previsión del Sabadell

El plan estratégico del Sabadell contempla la intención de remunerar a sus accionistas con 6.300 millones en tres años (2025, 2026 y 2027).

En estos 6.300 millones se incluye el dividendo extraordinario de 2.500 millones ya anunciado por la venta de TSB, la filial británica, al Banco Santander, que se hará efectivo cuando se cierre la operación, en el primer trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, la entidad dedicará unos 1.000 millones a un programa de recompra de acciones, que ya se ha ejecutado por completo y que tiene como objetivo reducir el capital para que cada accionista tenga una porción mayor del banco y, en consecuencia, derecho a recibir una parte superior de los beneficios.

La distribución al accionista del Sabadell llevará al BBVA a ajustar a finales de este mes la ecuación de canje de la opa para actualizar la oferta.

El grupo que preside Carlos Torres anunció en mayo de 2024, cuando lanzó la opa sobre el Banco Sabadell, que ajustaría el canje de la operación al pago de dividendos de ambas entidades, lo que le llevó ya a actualizar la oferta en octubre de ese año y el pasado abril.