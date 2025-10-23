El Santander es autorizado a apelar la condena en Reino Unido a pagar 600 millones a AXA

El Banco Santander ha recibido la autorización para apelar la decisión del tribunal mercantil británico que le condenó en julio de este año a pagar 522,5 millones de libras (unos 600 millones de euros) a AXA por la comercialización de pólizas de seguros de protección de pagos en el Reino Unido.

Según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación, el banco cuenta ya con la autorización del tribunal de apelaciones para recurrir el fallo, sobre la cual un portavoz de la entidad financiera ha mostrado su satisfacción, además de valorar que «es probable que se celebre una vista en 2026».

El Tribunal Mercantil de Inglaterra y Gales dio la razón a la aseguradora en un litigio que buscaba aclarar la responsabilidad por la comercialización, hace más de una década, de estas pólizas, destinadas a cubrir el riesgo de impago en caso de enfermedad o pérdida de empleo.

La realidad fue que muchos de los clientes que los contrataron no pudieron disfrutar de estas coberturas por las cláusulas que incorporaban los contratos.

Santander Cards UK y Santander Insurance Services UK comunicaron a AXA France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas

En este caso concreto, se trataba de seguros de protección de pagos vendidos con tarjetas antes de 2005 por GE Capital Bank, una entidad adquirida por Santander en 2008, pero que habían llegado a AXA después de que el grupo asegurador comprara Genworth Financial Internacional Holdings en septiembre de 2015.

Aunque el tribunal respaldó algunas de las cuestiones planteadas por Santander, como que no existía un acuerdo firmado entre AXA y Santander para resolver esta disputa, consideró que el acuerdo de 2000 entre las aseguradoras y GE Capital Bank se aplica no solo desde su firma, sino también a las pólizas vendidas antes de ese momento, y que las condiciones previas se cumplieron.

El caso incluyó varias reclamaciones, entre ellas una presentada por AXA que sostiene que existe un acuerdo con Santander firmado en 2015 mediante el cual Santander se comprometía a asumir el coste de las compensaciones por PPI, aunque el banco niega que ese acuerdo fuera vinculante y la resolución judicial confirma esa postura.

En julio de 2017, Santander Cards UK –heredera de GE Capital Bank– y Santander Insurance Services UK comunicaron a AXA France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas antes de 2005, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual el banco canalizaba las reclamaciones.